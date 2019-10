Auto elettrica | com’è la situazione delle colonnine di ricarica in Italia

Lexus LF-30 - L'elettrica Autonoma è pronta per il 2030 - VIDEO : Con lorizzonte temporale del 2030, la Lexus ha svelato al Salone di Tokyo la propria visione della mobilità del futuro. La LF-30 è unelettrica con tecnologie di guida autonoma pensata per garantire unesperienza di viaggio estremamente confortevole, ma anche prestazioni particolarmente elevate. La Casa giapponese, però, ha annunciato anche delle novità più concrete: già il prossimo novembre debutterà la prima elettrica del marchio, che sarà poi ...

Se compri un’Auto elettrica - dove la ricarichi? : dove sono le colonnine di ricarica? Come si usano? E quanto costano? Una guida per quelli che ne sanno ancora poco

L'Auto elettrica NON 'FUNZIONA'/ Se Dyson dà ragione a Marchionne... : James Dyson, che tanto ha investito e creduto nelL'AUTO ELETTRICA, ha deciso di gettare la spugna: la produzione non è sostenibile

L’Auto elettrica Dyson non si farà : chiude il progetto : (Foto: Dyson) Niente auto elettrica Dyson nel 2021: il progetto viene chiuso ufficialmente. Sono passati cinque mesi dalla mail in cui il fondatore James Dyson anticipava le interessantissime novità a proposito del progetto automotive ai propri dipendenti e alla platea mondiale. Ma con una seconda lettera arriva la doccia fredda della chiusura della divisione dedicata alla progettazione dell’innovativa vettura, con le risorse spostate il ...

L’Auto elettrica : spaventa chi non ce l’ha - e piace a chi ce l’ha : Alla domanda “che auto acquisterebbe oggi?” il 22,6% risponde ancora Diesel, ma l’elettrico sale all’11,1%. È il dato più positivo nei confronti delL’auto elettrica che dà il campione di 1.017 italiani interpellati su tutto il territorio nazionale, con una segmentazione per macro-aree geografiche, sesso e fascia d’età, e con una differenziazione tra centri urbani di piccole, medie, grandi dimensioni da Start City!, l’indagine del ...

Ecco i prezzi europei di Polestar 2 - l’Auto elettrica con Android a bordo : Torniamo ad occuparci di Polestar 2, seconda generazione di auto elettriche ad alte prestazioni del Gruppo Volvo, la cui produzione inizierà nel 2020, con esordio sul mercato in programma a giugno. Il produttore ha finalmente reso noti quelli che saranno i prezzi ufficiali di Polestar 2 nei mercati in cui l’auto sarà inizialmente lanciata: Norvegia – 469.000 corone Svezia – 659.000 corone Germania – 58.800 euro Regno ...

Clima - dall’Auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Clima - dall’Auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perchè “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

L’Auto elettrica più veloce fa i 338 km/h : Un bolide da record, nuovo riferimento per la speciale classifica tra le auto elettriche. La Genovation GXE – sigla che sta per Genovation Extreme Electric – ha battuto il primato di velocità, superando se stessa (perché il precedente record apparteneva sempre alla casa del Maryland), grazie alle 210,2 miglia orarie (pari a 338,2 km/h) raggiunte nel corso del test effettuato presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, sull’isola di Merritt ...

Volkswagen ID3 sarà l’elettrica per tutti? 30mila euro per 330 km di Autonomia : Un’immagine della ID3 tratta dalla diretta online di Volkswagen Live Volkswagen ha svelato al mondo dal Salone di Francoforte come sarà l’auto elettrica del presente: la Volkswagen ID3. Un numero portafortuna per sottolineare la terza era di Volkswagen dopo quella del Maggiolino (1938) e della Golf (1974). Pacco batteria, autonomia e prezzi Prima di raccontare le novità, diciamo subito su quanta autonomia potranno contare gli ...

Audi Ai : Trail quattro - Elettrica e Autonoma - anche in off-road : L'Audi completa la serie di quattro prototipi a guida autonoma sviluppati come visione futura della mobilità presentando al Salone di Francoforte la AI:Trail quattro. La Trail affianca così la Aicon, la AI:me e la AI:Race (prima nota come PB18 e-tron), che in Germania sono esposte per la prima volta contemporaneamente.Abitacolo trasparente per immergersi nella natura. L'idea alla base della AI:Trail quattro è quella di un veicolo dedicato alla ...

Mercedes Vision EQS - L'ammiraglia elettrica è pronta per la guida Autonoma : Il futuro del lusso elettrico secondo la Mercedes-Benz si chiama Vision EQS. questa la concept che la Casa tedesca porta al Salone di Francoforte, anticipando la probabile ammiraglia del brand elettrico EQ e l'evoluzione dello stile e della tecnologia che vedremo sui modelli futuri. Oltre 1.000 Led per comunicare con il mondo. Un arco unico disegna l'intera zona dell'abitacolo, con un forte dinamismo e la linea di cintura alta. Il ...

Elettrica - Autonoma e super tech : come sarà l’Auto del futuro : Elettrificazione e guida autonoma sono i due trend che stanno già cambiando la mobilità, seppur a piccoli passi. La maggior parte delle persone guida ancora auto tradizionali, ma il cambiamento generatosi nel settore automotive finirà per ridisegnare non solo le abitudini alla guida. Le città dovranno adeguarsi a livello infrastrutturale (più colonnine per la ricarica) e anche sul piano normativo ci vorrà inevitabilmente maggiore chiarezza. Un ...

Hyundai Motorsport : nuovo teaser della prima Auto da corsa elettrica : Hyundai Motorsport è pronta a svelare la sua prima auto da corsa elettrica al Salone di Francoforte. La vettura, disegnata, sviluppata e costruita nella sede centrale di Hyundai Motorsport ad Alzenau, farà il suo debutto martedì 10 settembre, giorno di apertura alla stampa del Salone il cui slogan ‘Driving Tomorrow’ lo rende il momento perfetto […] L'articolo Hyundai Motorsport: nuovo teaser della prima auto da corsa elettrica sembra ...