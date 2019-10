Australia | ultima scalata della montagna sacra | assalto dei turisti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Venerdì è l’ultimo giorno in cui ipotranno scalare l’Uluru, laagli indigenini il cui accesso è stato vietato ai visitatori dalle autorità di Canberra nel 2017. Il bando entrerà in vigore definitivamente dal 26 ottobre e sul posto è presente una folla di visitatori che cercheranno di approfittare dell’occasione per salire sul monolite. Nonostante l’altezza dell’Uluru non raggiunga i 350 metri, la salita è ripida, scivolosa e in estate le temperature possono raggiungere i 47°C. Uluru, conosciuto anche come Ayers Rock, è un grande massiccio formato dalla sabbia sedimentata: si trova nel Territorio del Nord, nel Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta, a 450 km da Alice Springs. Si tratta di un luogo sacro per gli aborigeni, formalmente riconsegnato dal governono agli indigeni del luogo nel 1985. L'articolo ...

