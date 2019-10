Atti giudiziari | per la Cassazione il ritiro alla posta sana tutti i vizi di notifica

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Spesso capita che, per i più svariati motivi, un soggetto destinatario di una comunicazione legale non sia in casa al momento dell'arrivo del postino o del messotore. Se il plico non viene consegnato a nessun soggetto convivente o collegato con quest'ultimo, il piego può tornare indietro all'ufficiore e rimanere lì per un certo tempo in compiuta giacenza come si dice. Ora la Corte disi è espressa su questo specifico istituto con la Sentenza 26287/2019 della Terza Sezione Civile. In questa sentenza il Supremo Collegio ha, in estrema sintesi, stabilito che se al momento della consegna del plico il destinatario è assente e nessuno lo riceve al posto suo o in sua vece il successivodello stesso presso l'ufficiole in cui giaceogni possibileo anche per quanto riguarda il mancato completamento della procedura di. I fche hanno ...

