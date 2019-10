Arriva anche in Italia il format YO! MTV Raps

Manovra - Arriva la tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Xbox All Access potrebbe tornare presto e Arrivare anche in Europa : Xbox All Access, il piano di abbonamento di Microsoft che ha permesso ai giocatori di "noleggiare" una nuovissima console Xbox One, un abbonamento Xbox Game Pass e Xbox Live Gold a un prezzo mensile prestabilito, potrebbe essere presto nuovamente disponibile.Negli Stati Uniti i giocatori potevano pagare una rata (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e mantenere la console.Il servizio di abbonamento era limitato agli USA e aveva solo due ...

Sembra stia per Arrivare il momento di LG G8X ThinQ - anche in Europa : LG G8X ThinQ farà il suo esordio negli Stati Uniti l'1 novembre e nelle settimane successive arriverà anche in Germania, Spagna, Brasile, Giappone e Turchia L'articolo Sembra stia per arrivare il momento di LG G8X ThinQ, anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il razzismo : per l’Ultimate Team Arriva la maglietta “No Room For Racism” : Da FIFA 20 un modo originale per dire no al razzismo: nella modalità Ultimate Team arriva una maglia speciale con la scritta “No Room For Racism” Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate ...

Spray nasale contro la depressione : dagli USA potrebbe Arrivare presto anche nelle farmacie europee : Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione di esketamina Spray nasale in associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina (Snri) per i pazienti adulti affetti da disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento. Il parere positivo del Chmp segue l’approvazione della ...

Da Carrefour sono Arrivati i “Prezzi shock” : con il nuovo volantino offerte anche su smartphone Android : Da Carrefour sono arrivati i "Prezzi shock": con il nuovo volantino di ottobre 2019 offerte anche su alcuni smartphone Android. Scopriamo quali! L'articolo Da Carrefour sono arrivati i “Prezzi shock”: con il nuovo volantino offerte anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Migranti - sbarco autonomo a Lampedusa : 57 persone Arrivate nella notte - anche tre minori : Proseguono gli sbarchi autonomi sia a Lampedusa che in Sardegna. In particolare sull'isola siciliana sono approdati nella notte 57 Migranti che i carabinieri hanno individuato sulla terraferma, mentre cercavano di raggiungere il centro dell'isola. Tra di loro ci sono anche tre minorenni. Continuano gli sbarchi anche nel Sud della Sardegna.Continua a leggere

Per Marquez Arriva anche la prima pole a Motegi : Dopo aver conquistato l’ottavo Titolo, Marc Marquez sorprende ancora, con la sua prima pole nel GP del Giappone a Motegi, la 62° in carriera e la decima di questa stagione. Alle sue spalle le Yamaha, con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, per la terza volta in prima fila in questa stagione, dopo Jerez e Barcellona. […] L'articolo Per Marquez arriva anche la prima pole a Motegi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Efe Bal - la transessuale di origini turche : “Adoro Erdogan. E’ un politico eccezionale. Per lui potrei anche Arrivare a evirarmi” : “Adoro Erdogan. Per lui potrei tagliarmelo”. Questo l’apice, con divertita minaccia di autoevirazione, dello show di Efe Bal durante l’ultima puntata de La zanzara. La celebre transessuale, 39 anni, origini turche e cittadinanza italiana, escort di lusso con un volume d’affari di 120 clienti al mese, si immolerebbe per il suo presidente arrivando perfino a cancellare lo strumento principale del suo florido mestiere. “Per Erdogan potrei anche ...

Banche - Arriva l'accordo tra Cassa centrale e Iccrea sulle quote : Cassa centrale Banca e Iccrea Banca hanno raggiunto un accordo per il trasferimento della partecipazione detenuta dal Gruppo Cassa centrale

Formula 1 - Arrivato anche l’ultimo via libera : la Toro Rosso diventerà Alpha Tauri nel 2020 : Il team con sede a Faenza cambierà denominazione a partire dalla prossima stagione, diventando Alpha Tauri La Scuderia Toro Rosso cambierà denominazione dopo 14 anni, diventando Alpha Tauri a partire dal 2020. Dopo il via libera arrivato dalla F1, dopo il Gran Premio di Russia è arrivato anche quello della F1 Commission, che ha approvato all’unanimità la richiesta della scuderia diretta da Franz Tost. Nella prossima stagione dunque, ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo resta : potrebbero Arrivare anche Eriksen e Kante : Mentre si susseguono le voci riguardanti una possibile chiusura anticipata dell'avventura di Ronaldo in bianconero (voci prontamente smentite da Fabio Paratici), l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri sarebbe pronto a richiedere dei rinforzi provenienti da Chelsea e Tottenham. Prendendo spunto dal sito italiano 'Ilbianconero', The Sun afferma che la dirigenza bianconera starebbe monitorando N’Golo Kante ed Emerson Palmieri del Chelsea ...

Realme X2 Pro - Arriva anche in Italia il top di gamma da 399 euro : (Foto: Realme) Realme X2 Pro è ufficiale anche in europa e lui sì che può fregiarsi del titolo di flagship killer laddove ormai OnePlus è passato dall’altra parte della barricata. Il nuovo top di gamma economico punta forte su schermo, fotocamera, design, batteria e soprattutto su un prezzo interessantissimo. Il design è curato e ricercato grazie al telaio in alluminio, la cornice ridotta attorno allo schermo (che occupa quasi il 92% del ...

Destiny 2 Arriva a 290.000 giocatori simultanei su PC superando anche quelli di PS4 ed Xbox One : Sembra che la versione free-to-play di Destiny 2 sia stata ampiamente ripagata guardando i risultati. Secondo le statistiche, il lancio di Destiny 2 sul PC ha avuto successo poiché lo sparatutto di Bungie è stato in grado di raggiungere un nuovo record assoluto per i giocatori simultanei.La versione F2P di Destiny 2 ha registrato la bellezza di 290.000 giocatori simultanei su PC. Inoltre, e secondo il tracker integrato nella community, il PC ha ...