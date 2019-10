Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Unire sindacati, imprese, ex ministri, opposizione, parlamentari che sostengono il Governo (me compresa): la scelta della maggioranza di votare - dentro la conversione in legge del decreto sulle crisi aziendali - la norma sulla responsabilità penale dei verticiè riuscita a produrre un risultato davverotivo, se non fosse che si tratta di un’unione di protesta, per segnalare quello che pare un errore evidente, un “obbrobrio giuridico” come ha scritto Claudio De Vincenti. Innanzitutto facciamo chiarezza: la norma che è stata abrogata era stata introdotta nel 2017 dal governo Gentiloni per garantire le condizioni che rendevano possibile l’investimento di oltre 4 miliardi sull’ex Ilva ed è stata prorogata ancora lo scorso anno. La norma non prevedeva nessuna immunità per la nuova dirigenza ...

HuffPostItalia : Arcelor Mittal: cancellare l’immunità (che non c’era) significa cancellare gli investimenti - Twittytwitty17 : La questione immunità penale per Arcelor Mittal spiegata con un esempio pratico chiaro E se non la capite neanche c… - fracchio_ : RT @MilanoFinanza: Per Arcelor Mittal la tutela legale c'è già -