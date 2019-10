Apre a Palermo il primo villaggio fitness Virgin Active

Lirica : 'Parsifal' firmato Vick e Wellber Apre Stagione 2020 Massimo Palermo (3) : (AdnKronos) - La Stagione di concerti avrà come artista in residenza la violinista Midori che sarà protagonista di due dei nove concerti dedicati a Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita. Nel corso di sette serate saranno eseguite tutte le sinfonie del compositore tedesco, mentre il 2 e i

(AdnKronos) – La Stagione di concerti avrà come artista in residenza la violinista Midori che sarà protagonista di due dei nove concerti dedicati a Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita. Nel corso di sette serate saranno eseguite tutte le sinfonie del compositore tedesco, mentre il 2 e il 4 novembre il pianista Paul Lewis affronterà i cinque concerti per pianoforte e orchestra. Il 15 novembre sarà la data ...

(AdnKronos) – Nuovo allestimento e coproduzione internazionale per la trilogia di opere di Mozart e Da Ponte (dal 15 al 30 settembre): Le nozze di Figaro, Così fan tutte e Don Giovanni saranno presentate in un innovativo allestimento affidato a Jean Philippe Clarac e Olivier Deloeuil che riunisce i tre spettacoli pur lasciandoli indipendenti. Nuovo allestimento anche per Il lago dei cigni di Cajkovskij, balletto classico che ...

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Dieci titoli di opera, tre produzioni di balletto, 14 concerti, a cui si aggiunge il doppio concerto di Capodanno, produzioni internazionali e anche una tournée in Giappone. C'è tutto questo nella Stagione 2020 del Teatro Massimo di Palermo, presentata oggi alla stampa dal sovrintendente del Teatro Francesco Giambrone, dal presidente della Fondazione e sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal ...

Palermo Apre le porte a “Sebastiano Tusa - le radici profonde del mare” : È stata inaugurata al Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo la mostra “Sebastiano Tusa, le radici profonde nel mare”, organizzata nell’ambito di “Mare fest – Vietato non toccare”, la rassegna dedicata ai bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti, intitolata alla memoria di Sebastiano Tusa e promossa dal “Villaggio Letterario”. È la prima esposizione di libri tattili ecologici dedicati al mare visto con il tatto. I libri sono ...

Polizia : a Palermo la caserma Lunga Apre le porte alle famiglie : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - In occasione della ricorrenza del 70esimo anniversario della proclamazione di San Michele Arcangelo, quale Patrono della Polizia di Stato, oggi alle ore 11 presso la Chiesa di S.Michele Arcangelo di via Sciuti a Palermo, verrà celebrata una Santa Messa alla presenza di

Palermo : archivio storico Apre nel weekend - visite guidate e mostra su comunità ebraica : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Anche quest’anno l’archivio storico comunale di Palermo partecipa alle 'Giornate europee del Patrimonio', manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e, a livello nazionale, dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Sabato 21 e domenica 22 settembre, l’Istit

Apre a Palermo il Lego Store - il negozio dei mattoncini più famisi del mondo : A Palermo arriva un altro Lego Store. Il negozio certificato dei mattoncini più celebri del mondo aprirà i battenti in via Ruggero Settimo, nel centro storico, dopo il negozio già presente al Centro commerciale Forum. Il gruppo Lego ha deciso di “prendere casa” a Palermo nel locale in cui c’era la storica boutique maschile Alongi. Il Lego Store di Palermo diventa ora più grande e si sposta nel centro della città per soddisfare piccoli e grandi ...

Palermo - la sinistra Apre ai 5 stelle : “Tempi maturi per allargare maggioranza”. La replica : “Grazie ma restiamo all’opposizione” : Il centrosinistra apre le porte della maggioranza al Movimento 5 stelle. Ma i grillini declinano: preferiscono rimanere all’opposizione. Succede a Palermo, capoluogo di quella Sicilia storico laboratorio politico recentemente anticipata dal governo nazionale che vede Pd e M5s governare insieme. Anche per questo motivo Giusto Catania, assessore di Leoluca Orlando al comune di Palermo, ha teso la mano ai grillini parlando di “tempi ...

Palermo : Catania Apre al M5S - 'tempi maturi per allargare maggioranza' (2) : (AdnKronos) - "Mi pare che sia maturo il tempo, anche alla luce della nuova fase politica nazionale, per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città - prosegue l'assessore della giunta Orlando - Credo che la nascita del nuovo governo Conte possa perfino appianare i dissens

Palermo : Catania Apre al M5S - 'tempi maturi per allargare maggioranza' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - E' appena nato e il governo giallorosso fa già sentire i suoi influssi fino al Comune di Palermo. Stamattina, con un post su Facebook, l'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, componente di Sinistra Comune, ha teso la mano al M5S parlando di "tempi maturi per