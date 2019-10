Antonella Fiordelisi | Ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo? Ci sto

Amedeo Venza : 'Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme' (RUMORS) : La rottura tra Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi non sarebbe mai avvenuta e a quanto pare sembrerebbe una situazione creata ad hoc per pura visibilità. Oggi, alcuni dubbi sulla fine della loro relazione sarebbero venuti alla luce proprio grazie ad Amedeo Venza che ha pubblicato alcune Instagram Stories. Infatti, secondo il noto influencer Francesco e Antonella sarebbero tornati insieme da tre settimane e che avrebbero preso in giro il ...

Francesco Chiofalo invita i suoi followers ad aiutarlo per riconquistare Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo le sta provando tutte, in un modo o un altro sta cercando di ricucire uno strappo difficile da ricucire dopo il presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi, notizia arrivata poco più di un mese fa con un'Instagram Story della ragazza che rivelò di aver scoperto tutto.A distanza di settimane, Lenticchio non sembra voler mollare la presa. Dal giorno dopo la fine della relazione le ha provate tutte tra dediche ...

Francesco Chiofalo lancia l'hashtag per Antonella Fiordelisi : #perdonafrancesco : E’ disperato “Lenticchio” alias Francesco Chiofalo, l’amore della sua vita Antonella Fiordelisi, non vuole perdonarlo dal tradimenti che ha scoperto, e nonostante siano passate parecchie settimane, continua a cercare una soluzione per riavvicinarsi a lei . Ma cosa è successo tra i due? E’ opportuno ricordarlo. Francesco e Antonella entrambi provenienti da Temptation Island 4 si sono fidanzati a maggio, ma dopo qualche tempo di grande amore ...

Francesco Chiofalo - la proposta ai fan/'Convincete Antonella Fiordelisi a perdonarmi' : Francesco Chiofalo chiede l'aiuto dei fan per riconquistare antonella Fiordelisa e lancia l'hashtag #perdonaFrancesco : 'fate un video come vi pare'

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena : “Abbiamo pianto” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena assieme: “Abbiamo pianto tutti e due” Non è ancora finita la soap opera sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Poche ore fa i due, dai propri profili social, hanno fatto sapere di essersi rivisti a Salerno, di aver cenato assieme e di essersi entrambi abbandonati al pianto. […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena: “Abbiamo ...

Francesco Chiofalo - incidente al piede/ 'Discutevo con Antonella Fiordelisi e..' : Brutta botta al piede per Francesco Chiofalo. Su Instagram svela che 'Ero al telefono con Antonella Fiordelisi e preso dalla discussione...'

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi - nuovo scontro : "Mi ha augurato la morte" - "Ma devi farti curare!" : Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, e la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, stanno continuando a dirsene di ogni, attraverso, ovviamente, i social network.Tutti i tentativi dell'ex fidanzato di Selvaggia Roma di ricucire i rapporti con la sexy-schermitrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non sono andati a buon fine e, tramite Instagram Stories, Francesco ha anche svelato nei dettagli come si sarebbe ...

Antonella Fiordelisi - l'incontro con Francesco Chiofalo finisce male : 'Fatti curare' : Il tanto atteso incontro tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi c'è stato: ieri, 17 settembre, i due hanno pranzato insieme a Salerno dopo un lungo periodo di "gelo". Dopo che il romano ha raccontato a modo suo il faccia a faccia che ha avuto con l'ex fidanzata, quest'ultima ha sbottato su Instagram quando gli ha sentito dire che gli avrebbe augurato la morte. Le possibilità che la coppia si ricongiunga, al momento sono davvero ridotte al ...

Temptation Island - Antonella Fiordelisi rompe il silenzio dopo le corna : che bastonata contro Francesco : Francesco Chiofalo, noto al pubblico per la sua partecipazione al docureality Temptation Island, sta facendo davvero carte false per riconquistare la sua Antonella Fiordelisi dopo che lei lo ha lasciato per aver scoperto di esser stata tradita. La Fiordelisi ha fin ora negato ogni confronto a Lentic

Chiofalo a Salerno - Antonella Fiordelisi finalmente parla : “Non come prima” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi news, l’incontro è avvenuto davvero? Le parole della ragazza spiegano qualcosa in più Sappiamo bene tutti che Francesco Chiofalo è ritornato a Salerno per riconquistare il cuore di Antonella Fiordelisi. È riuscito nell’impresa? Sembra proprio che l’incontro sia avvenuto e lo si può ben capire dalle ultime risposte della Fiordelisi […] L'articolo Chiofalo a Salerno, Antonella ...

Francesco Chiofalo non molla : visto a Salerno con mazzo di rose per Antonella Fiordelisi : Sebbene siano passate un paio di settimane da quando si sono lasciati, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continuano a campeggiare su molti siti di gossip per i loro botta e risposta a distanza. Se l'ex volto di Temptation Island sembra lasciare aperto qualche spiraglio al romano, quest'ultimo ha deciso di passare all'attacco: ieri sera è stato avvistato alla stazione di Salerno con un grande mazzo di rose, quasi sicuramente destinato ...

Antonella Fiordelisi apre ad un confronto con Chiofalo : 'Gli darò modo di parlare' : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono stati investiti da una vera e propria bufera mediatica. Il tutto è partito da una segnalazione di Aurora Ciorba che ha confessato di aver avuto una relazione segreta con il 'Lenticchio' di Temptation Island mentre era fidanzato. La ragazza originaria di Cerveteri stanca della situazione venutasi a creare, circa una settimana fa ha rivelato di essere stata fidanzata con Chiofalo. Ovviamente dopo le ...

Antonella Fiordelisi vuota il sacco su Chiofalo : "Tradimento scoperto a casa sua" - : Jacopo D'Antuono Antonella Fiordelisi e il tradimento del fidanzato Chiofalo, la showgirl vuota il sacco con una storia IG: “L’ho scoperto mentre era in palestra, poi...” Antonella Fioredlisi non ha ancora superato il tradimento di Francesco Chiofalo e pure il suo profilo Instagram ha smesso di brillare. E' passato troppo poco tempo perché le ferite possano essersi già rimarginate: Antonella si sente ingannata e sfiduciata, non ...

Antonella Fiordelisi : "Non perdono Francesco Chiofalo". E la ragazza con cui lui l'avrebbe tradita spiega : "Storia tra Antonella e Francesco finta - lui stava con me" : Non si arrestano i gossip su quella che sembrerebbe l'ormai arginata storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiodelisi. Antonella, infatti, ha scoperto che il fidanzato la tradiva, e tramite le sue Instagram Stories ha deciso di rispondere alle curiose domande dei fan per spiegare una volta per tutte di come siano andate le cose: "Francesco non mi ha mai trascurata. Mi ha sempre dato molto attenzioni. Non si è mai comportato male a ...