Animali | al via il progetto europeo per migliorare la convivenza uomo-orso

L’Intelligenza Artificiale aiuta i ranger a proteggere gli Animali in via di estinzione : Il bracconaggio è una delle maggiori minacce alla sopravvivenza di molte specie in tutto il mondo. Un gruppo di ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences sta usando l’Intelligenza Artificiale per sviluppare un nuovo strumento capace di aiutare i ranger nella lotta ai bracconieri. Si chiama Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS) ed è un sistema di Intelligenza Artificiale che prevede i ...

Morti più di due milioni di Animali nelle foreste della Bolivia a causa degli incendi : Più di due milioni di animali selvatici sono Morti a causa degli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato le enormi aree delle foreste Boliviane, in particolare la savana tropicale Chiquitania, che si estende nell’Est del Paese. “Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha spiegato la professoressa Sandra Quiroga ...

