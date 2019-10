Anche l’Italia è parte del progetto Europeo AGEment

Domani l’asteroide 1998 HL1 alla minima distanza dalla Terra : sarà visibile Anche dall’Italia : Mancano ormai poche ore a un interessante “passaggio ravvicinato”: l’asteroide 1998 HL1 sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà alla minima distanza di 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’asteroide 1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile come ...

Droghe - l’Italia nelle zone alte della classifica europea. Nulla di nuovo (neAnche dalla politica) : Puntuale, l’Osservatorio di Lisbona fotografa lo stato dell’arte in merito ai consumi di sostanze illegali, collocando l’Italia nelle zone alte della classifica a seconda delle sostanze usate. Un report prevalentemente statistico e numerico che ci racconta un’Europa e un’Italia in cui il trend dei consumi ogni anno che passa si stratifica in maniera sempre più solida nella società. Ma tale meritoria opera dell’Osservatorio persevera, ...

Euro 2020 - Gravina a gamba tesa su Ventura : “facile il girone dell’Italia? Anche con la Svezia lo era…” : Al presidente della FIGC non sono piaciute le parole espresse nei giorni scorsi dall’ex ct Ventura, che ha catalogato come semplice il girone dell’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020 Gabriele Gravina si scaglia contro Giampiero Ventura, l’ex ct che recentemente ha catalogato come semplice il girone di qualificazione della Nazionale Italiana ad Euro 2020. LaPresse/Spada Il numero uno della FIGC non ha gradito le ...

Basket : Paolo BAnchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Razzismo nel calcio - l’Italia deve dire basta! Anche la Uefa chiede il pugno duro : Adesso basta far finta di nulla. Il tema Razzismo sfonda i tornelli degli stadi europei e torna pesantemente a far paura. Dai cori discriminatori in Bulgaria-Inghilterra, alla squalifica della Curva Nord laziale da parte delle Uefa per i saluti fascisti. E’ un problema troppe volte sottovalutato, così il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto aiuto ai governi di ogni paese e sembra che subito in Italia qualcosa si sia smosso: il ...

Tennis - Fed Cup 2020 : annunciata la formula per la Serie C. Presente Anche l’Italia : È stata annunciata oggi, come riportato da LiveTennis, la formula per quanto riguarda la Serie C della Fed Cup di Tennis. La Nazionale italiana è infatti sprofondata nella terza Serie e sarà costretta a risalire la china in una manifestazione nella quale le azzurre spesso e volentieri erano state protagoniste. Sono tredici le squadre presenti in questa fase: Italia, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Serbia, ...

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» Di Maio : «Anche l’Italia ferma l’export di armi verso la Turchia» : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi

Sconcerti : sarà un’Europa senza grandi sorprese - dove c’è spazio Anche per l’Italia : Qual è il calcio che troveremo in Europa? Si chiede Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E per rispondere alla domanda parte da un assioma: “le Nazionali sono ormai meno forti delle grandi squadre di club. La liberazione delle frontiere le ha riempite di toppe. I club hanno blocchi di giocatori che le Nazionali non possono riprendere”. Non hanno quasi mai schemi profondi, anche perché non c’è tempo per trovarli. Inoltre non si ...

Hard Brexit - è allarme nel porto più grande d’Europa : rischia Anche l’Italia? : A fine mese una potenziale Hard Brexit trasformerebbe Rotterdam, il più grande porto d’Europa, nella “frontiera esterna” Ue: il rischio è che lo sdoganamento di 40 milioni di tonnellate di merci britanniche (prima in libera circolazione) crei un temporaneo “collo di bottiglia” con ripercussioni anche sulle importazioni italiane. Ecco come ci si sta preparando

Armi alla Turchia - Anche la Germania dice basta. E l’Italia cosa aspetta? : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di Armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere

L’arbitro va in confusione - Kean reagisce e l’Italia non sfonda : reti biAnche in Irlanda per l’Under 21 : Un’Italia Under 21 tutt’altro che brillante esce dal campo con un pari dal campo dell’Irlanda in occasione della seconda gara di qualificazione ad Euro 2021. Gli azzurrini di Nicolato vanno ad intermittenza, pungono poco e si fanno condizionare dalle provocazioni e dalla fisicità degli irlandesi, per non dimenticare una direzione arbitrale del tutto confusionaria. Primo tempo soporifero per Pinamonti e compagni, a parte ...

Giro di Lombardia 2019 : chi parteciperà? L’Italia punta su Vincenzo Nibali e Davide Formolo - presente Anche Egan Bernal! : Mancano solo sei giorni alla 113esima edizione del Giro di Lombardia, la classica autunnale più prestigiosa in assoluto. Come sempre, la startlist sarà di altissimo livello: d’altronde una vittoria nella Classica delle Foglie Morte vale una carriera. E lo è oggi più che mai, oltretutto, dato che negli ultimi 10 anni questa gara si è elevata ulteriormente e, al momento, è, insieme a Fiandre e Roubaix, una delle tre corse in linea, Mondiali ...

