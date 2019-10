Ama | sciopero al 38% nel primo turno ordinario Assicurati servizi minimi

Roma si ferma per lo sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% : Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi

Sciopero 25 ottobre - si ferma la raccolta rifiuti a Roma : sciopera il 75% del personale Ama. Molti asili chiusi - rallentamenti nei trasporti : È in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati di base. I disagi maggiori al momento si registrano a Roma, dove l’astensione dal lavoro riguarda tutte le municipalizzate e rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti. Nella Capitale, la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, come la Roma-Viterbo/Urbana e la Termini-Centocelle. Nessun problema invece per la B/B1, mentre sono chiuse la Metro C e la ...

DirAmata l'allerta meteo : un venerdì da incubo (tra maltempo - scuole chiuse e sciopero) : Sulla base delle ultime previsioni meteo è stata valutata per venerdì 25 ottobre allerta rossa sulla Sicilia: scuole chiuse...

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclAmato uno sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Ama si rivolge a cittadini : non gettare rifiuti in cassonetti durante sciopero : Roma – AMA S.p.A. fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La ...

Ama - 25 ottobre sciopero : Roma – Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL hanno proclamato uno sciopero di tutte le aziende partecipate e in appalto di Roma Capitale per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre a cui hanno aderito FP CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Per i dipendenti di Ama S.p.A. l’astensione inizierà con il primo turno di venerdì 25 ottobre per concludersi, tenuto conto dell’organizzazione dei servizi aziendali, intorno alle ore 4:30 della ...

Pd - Ama : il Partito Democratico aderisce allo sciopero del 15 ottobre : Roma – Cominceremo con l’assemblea dei lavoratori AMA a Fortebraccio il 14 ottobre alle ore 18:00 e il 15 saremo in piazza con i sindacati e le altre municipalizzate Romane per far sentire la nostra voce e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi, visto la gravità in cui si trovano le aziende municipalizzate. Una situazione che a Roma non ha precedenti, lavoratori e cittadini non ne possono più. Saranno due giorni che l’amministrazione ...

Roma - da Ama a Roma Metropolitane fino ad Atac : sarà sciopero generale. I sindacati : “L’assessore Lemmetti è latitante - si dimetta” : Nelle prossime settimane ci sarà lo sciopero generale delle partecipate Romane. Una mobilitazione cui le parti sociali capitoline, negli ultimi 20 anni, sono ricorsi solo nel 2015, in protesta con il sindaco Ignazio Marino contro la riforma del salario accessorio. Il nuovo terremoto in Ama e, soprattutto, gli incidenti fuori dalla sede di Roma Metropolitane, col ferimento del parlamentare Stefano Fassina e di un dipendente della municipalizzata, ...

Sciopero aerei 9 ottobre : voli a rischio per chi viaggerà con Alitalia e Blue PanorAma : Saranno numerose le agitazioni sindacali nel mese di ottobre. Molti degli scioperi in programma andranno ad interessare il settore dei trasporti. Tra gli stop annunciati ci sarà la protesta del personale navigante di Alitalia in data mercoledì 9 ottobre 2019. Il comparto aereo vedrà andare in scena uno Sciopero della durata di 24 ore, promosso da ANPAC, ANPAV e ANP. Questa agitazione sindacale avrebbe dovuto svolgersi nel mese di settembre, ma ...

La Stampa - proclAmati due giorni di sciopero : la redazione protesta contro il mancato rispetto di accordi sindacali : Il quotidiano La Stampa sciopera il 3 e il 4 ottobre: lo ha deciso ieri il Comitato di redazione al termine di una lunga assemblea. La testata diretta da Maurizio Molinari non sarà in edicola e la versione online non verrà aggiornata.”I tagli già attuati dall’azienda negli ultimi mesi mettono pesantemente a rischio la qualità del giornale”, ha affermato il cdr, che in particolare critica “il mancato rispetto da parte ...

Prescrizione - i penalisti proclAmano 5 giorni di sciopero contro lo stop dopo il primo grado : Cinque giorni di sciopero contro la riforma della Prescrizione. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penali: lo sciopero è previsto dal 21 al 25 ottobre prossimi ed è legato allo stop della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo. “Il Ministro della Giustizia ha pubblicamente dichiarato che nessun intervento è previsto su quella norma, mentre il Partito Democratico, ha ...