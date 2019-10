Alzheimer | un nuovo farmaco è in grado di bloccare la progressione della malattia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Nuovi risultati nella cura contro l’: unsperimentale è indila. L’anticorpo in questione si chiama Aducanumab e è indi colpire la proteina beta-amiloide, tra le principali cause propriodi. La proteina beta-amiloide è ormai nota tra gli esperti del mestiere in quanto è stata rilevata in chi soffrememoria”: nel cervello dei pazienti affetti da tale patologia sono infatti presenti delle placche senili che altro non sono che aggregati di tale proteina. Secondo la ricerca ilè indi rallentare ladel declino cognitivo, uno dei principali sintomi dell’, adesso si attende la richiesta l’autorizzazione per ilsperimentale Aducanumab alla Food and Drug Administration, che è l’agenzia del...

AlzheimerRiese : Nuovo agente attiva ‘elimina-rifiuti’ nei neuroni, smaltendo proteine tossiche nei topi - BolivarX : A volte guardare 'meglio' i risultati dei test clinici fa bene, soprattutto ai bilanci. Chiedo un parere agli esper… - ll0r1 : RT @danyevha: Usa, verso la commercializzazione di un farmaco sperimentale anti-Alzheimer -