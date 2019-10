Alfonsi | controlli del Municipio I su ristoranti del centro

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Sabrina, presidente del, in merito aimessi in atto neidel: Nella giornata di ieri, 24 ottobre 2019, agenti del I Gruppo della Polizia Locale coadiuvati da una squadra dell’Impresa incaricata dalI per l’esecuzione delle rimozioni, hanno svolto una serie di verifiche su alcunidel. Sono stati controllati duein Via Aurora, nel quartiere Ludovisi, alle spalle di Via Veneto, rispetto ai quali si è proceduto alla rimozione delle occupazioni abusive di suolo pubblico con tavolini, sedie, altri arredi e pannellature in ferro, rispettivamente per 37,6 mq e 31,10 mq. A seguire, alla presenza degli uomini del Comando dei Carabinieri di Piazza S. Lorenzo in Lucina, è stato controllato un ristorante a Piazza del Popolo presso il quale, oltre ad una ampia occupazione ...