Alberi esotici per salvare le foreste del Nord est | l’esperto | “In Germania ha funzionato”

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un anno fa, tra il 28 e il 29 ottobre, la violenta tempesta Vaia colpì una superficie di circa 40.000 ettari, nei territori della Lombardia, del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, abbattendo come spighe di grano dai 13 ai 20 milioni di. Tra loro gli abeti rossi il i cui legni risuonano nelle note dei violini Stradivari. O i boschi immortalati dalle pagine dello scrittore Mario Rigoni Stern. A un anno di distanza, fanno sapere le autorità locali, quasi il 90% deglischiantati a terra è stato bonificato. Inizia adesso una nuova fase, quella del rimboschimento. Tra i progetti in campo c’è n’è uno innovativo: utilizzareper rendere il bosco più vigoroso di prima.come la douglasia, una specie di abete originaria delle coste occidentali di Canada e Stati Uniti. “Considero molto interessante l’idea di piantare specie esotiche in ...

