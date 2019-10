Aceto di mele | un alleato per dimagrire | abbassare pressione alta e colesterolo Alcune

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ha un sapore acidulo, infinite proprietà benefiche, ma anche con controindicazioni: l’diè il prodotto della fermentazione del sidro o del mosto di mela, ed è proprio la presenza di tale frutto lo rende un condimento ricco di molte proprietà benefiche. L’di, già in uso presso i Babilonesi e gli Egizi, era raccomandato nell’Antica Grecia da Ippocrate, che lo consigliava, preso col miele, per curare tosse e influenza. I legionari romani chiamavano “posca” la bevanda rinfrescante a base didie acqua, che serviva anche a neutralizzare gli agenti patogeni contenuti nell’acqua. Cristoforo Colombo, nelle sentine delle sue caravelle, trasportava barili didi, indispensabile per combattere il temutissimo scorbuto, la malattia dovuta alla carenza di vitamina C. Il succo di mela fresco viene fermentato in botti di legno sino ad ottenere un buon ...

