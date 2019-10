A bordocampo di Slavia-Barcellona ho visto gli atleti | la battaglia In tv è un altro

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lo scorso mercoledì sera ho vissuto una visione o forse ne sono stato io stesso una. Un collega di ufficio a Praga mi propone la missione impossibile: compriamo due biglietti e andiamo a guardare ildare spettacolo nello stadio dello. Entertainment. Questa è la parola chiave. Nasce in me un dubbio abissale immediato – il Napoli sarà in contemporanea a Salisburgo nella gara finora più importante della stagione. Ma decido di seguire un presagio, o forse è lo stesso presagio a decidermi. Poche ore e ci ritroviamo a bordo campo dell’Eden Arena ad osservare a cinque metri da noi Messi e Suarez palleggiare in riscaldamento. Mi sento immerso nelle acque dense di un profondo straniamento. Per cento minuti e rotti avrò la sensazione costante di essere in unve. Quando il dieci argentino va a segno dopo qualche minuto, il tabellone luminoso che galleggia tra i cori ...

