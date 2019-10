A Bologna c’è l’archivio universale dei codici sorgente

Strage di Bologna : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella bara il suo Dna non c’è : I resti trovati Nella bara di Maria Fresu nel corso dell’esumazione disposta dalla Corte d’Assise di Bologna appartengono a due Dna femminili differenti ma non alla mamma sarda, tra le vittime della Strage di Bologna. È quanto emerge dalla perizia integrativa depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe, che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso ...

Juventus - c’era un rigore a favore del Bologna – FOTO : Juventus, c’era un rigore a favore del Bologna – FOTO Negli ultimi minuti della partita il Bologna ha protestato a lungo per la mancata concessione di un calcio di rigore. Guardando bene la FOTO, appare evidente che de Ligt aumenti il volume del corpo tenendo il braccio troppo largo. In casi come questo, solitamente, si concede il calcio di rigore anche se il tocco appare involontario. Maurizio Sarri, al termine del match, non ...

Bologna - Di Vaio racconta Mihajlovic : “C’è sempre anche quando ha 40 di febbre. Meriterebbe la Panchina d’Oro” : La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Di Vaio, capo-scouting del Bologna. L’ex attaccante ha parlato, in particolare, di Sinisa Mihajlovic: “Per tutto quello che ha fatto e sta facendo, Sinisa Mihajlovic Meriterebbe subito la Panchina d’oro. La Meriterebbe per l’impatto e l’impronta che ha avuto e dato in quei cinque mesi di un campionato fa e per come sta vivendo il presente. anche quando ha 40 di febbre, anche quando ...

Basket : Marcos Delia alla Virtus Bologna - c’è l’accordo con il centro argentino argento iridato : La Virtus Bologna, dopo parecchie settimane, completa a modo suo la composizione del reparto italiani accordandosi con il centro argentino Marcos Delia, che ha la doppia cittadinanza e per questo può giocare da italiano. La ricerca delle V nere era stata precedentemente infruttuosa, con i tentativi andati a vuoto per Alessandro Gentile (poi finito a Trento) e Andrea Pecchia (che di muoversi da Cantù non vuole sentir parlare). Classe 1992, Delia ...

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna : c’è Okaka : Formazioni ufficiali Udinese-Bologna – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, dopo il lunch match continua il programma con le gare delle 15, si gioca una partita fondamentale per la salvezza, quella tra Udinese e Bologna. Momento negativo per gli uomini di Tudor reduci dallo scialbo pareggio contro il Verona, pesantissima l’assenza delle ultime giornata di De Paul. Il Bologna ...

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Sassuolo-SPAL - Defrel e Traore dal 1'. Bologna-Roma - c’è Zaniolo : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Trasferta impegnativa per la Roma di Fonseca - ad attenderla c’è un ostico Bologna : Roma – Domani ore 15 prima Trasferta stagionale per la Roma di Fonseca, se si esclude il derby, giocato formalmente in casa della Lazio. Due pareggi e due vittorie in questo inizio di stagione per la squadra giallorossa, con tanti goal segnati e qualcuno di troppo subito, sarà quindi una prova impegnativa, contro una squadra in salute che in questo inizio di campionato ha saputo tirare fuori il meglio di sé, compiendo ad esempio una grande ...