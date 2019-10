1994 | episodi finali stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno anche in 4K HDR

1994 anticipazione episodi finali venerdì 25 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv : 1994 la serie due nuovi episodi venerdì 25 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Finale di Serie Mentre cade il governo Berlusconi Veronica e Leonardo si sposano Finale di stagione e finale di serie per 1994 venerdì 25 ottobre su Sky Atlantic, Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Tutta la stagione sarà poi inserita su Sky Box Sets on demand nel cofanetto dell’intera serie. episodi cruciali che chiudono la trilogia ...

1994 episodi 5 e 6 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) : Le vie per salvare il governo Berlusconi passano dalla Sardegna: nella sua villa sul mare, il Presidente del Consiglio (Paolo Pierobon) accoglie Umberto Bossi (Paolo Mazzarelli) per cercare di ricucire lo strappo e andare avanti con il governo del Paese. I due leader sono accompagnati rispettivamente da Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Pietro Bosco (Guido Caprino). Ma in villa arriva anche Veronica Castello...

In 1994 torna Domenico Diele - ma solo in foto. Amara rievocazione nel quarto episodio : Domenico Diele riappare a 1994, ma solo in foto. Nel quarto episodio della serie in onda su Sky, ultimo capitolo della trilogia nata da un’idea di Stefano Accorsi, si rivede Luca Pastore, personaggio che aveva partecipato con un ruolo di primo piano in 1992 e 1993.“Si vive felici lontani dalle procure” dice divertito Dario Scaglia mentre osserva uno scatto di Pastore estratto da una lettera arrivata da Panama.prosegui la letturaIn 1994 torna ...

1994 episodi 3 e 4 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) : Pietro Bosco (Guido Caprino) entra nelle stanze del potere al fianco del suo amico Roberto Maroni (Rosario Lisma), per loro si spalancano anche le porte del Viminale, il primo come Sottosegretario, il secondo come Ministro. Ma come si comporterà Pietro nel momento in cui vedrà Maroni indeciso, se cedere alle lusinghe di Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon) o rimanere fedele a Umberto Bossi (Paolo...

