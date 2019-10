Xbox Game Bar si aggiorna e integra il contatore di FPS e non solo

Xbox Game Bar - integrato il contatore di FPS con il nuovo aggiornamento : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10, e che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

Come Devolver ci mette in guardia da servizi come PS Plus - Xbox Game Pass - e Apple Arcade? : Devolver Digital mette in guardia i consumatori da servizi ad abbonamento quali PS Plus, Xbox Game Pass, e Apple Arcade.come possiamo vedere, a fare questa peculiare segnalazione è stato proprio il fondatore del publisher, Graeme Struthers, in occasione di un'intervista con GameSpot. La discussione verteva sul futuro dei videogiochi, ed a un certo punto è giunta la dichiarazione:"Il mondo dei servizi in abbonamento ci sta preoccupando. siamo già ...

Xbox Game Pass Ultimate supera PlayStation Now ed è il servizio in abbonamento con i giochi migliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...

The Outer Worlds - Afterparty e Subnautica tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato un'altra ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese.Sette nuovi titoli sono stati annunciati per il servizio.In realtà, tecnicamente ne sono stati annunciati sei, perché, come già sapete, The Outer Worlds era stato già confermato in arrivo sul Game Pass al day one e, cioè, venerdì.Leggi altro...

Microsoft ci spiega come vengono selezionati i giochi per Xbox Game Pass : Durante un panel al PDXCon 2019, Chris Charla, senior director di ID Productions di Microsoft, ha parlato di Xbox Game Pass.A Charla è stato chiesto di spiegare come Microsoft cura l'elenco dei giochi che entrano nel servizio.Ha spiegato che, naturalmente, si tratta di titoli che devono divertire e in genere sono giochi di alto livello, ma Microsoft punta anche ad avere un buon mix di generi sulla piattaforma.Leggi altro...

Crusader Kings 3 annunciato da Paradox - in arrivo su Steam e Xbox Game Pass per PC : Approfittando del palcoscenico della PDXCON 2019 di Berlino, Paradox Interactive ha annunciato Crusader Kings 3.Il nuovo capitolo della celebre serie strategica arriverà nel corso del 2020 su Steam e Xbox Game Pass per PC. Di seguito trovate il primo trailer ufficiale e le informazioni condivise dallo studio.In Crusader Kings 3 il giocatore avrà il compito di espandere e migliorare il proprio regno, che si tratti di un reame potente o di una ...

Secondo Microsoft - gli abbonati ad Xbox Game Pass giocano il 40% di titoli in più rispetto agli altri : Negli ultimi due anni, Microsoft è diventata leader per quanto riguarda gli abbonamenti ai giochi, grazie all'annuncio di Xbox Game Pass. Oggi, grazie al leader ID@Xbox, Agostino Simonetta, ha pubblicato una serie di interessanti dati a riguardo.Secondo Simonetta, gli abbonati giocano il 40% in più ai videogiochi rispetto agli altri, e questo tiene conto non solo dei titoli inclusi nel programma Xbox Game Pass ma anche di giochi che non fanno ...

Felix The Reaper - il puzzle game musicale - è disponibile ora per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, l'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Kong Orange hanno pubblicato Felix The Reaper, un titolo eccentrico che unisce commedia romantica ad un'avventura puzzle 3D. Con il talento vocale di Sir Patrick Stewart nel ruolo del narratore, Felix The Reaper è uscito oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Windows e Mac tramite Steam e GOG.com ed è anche disponibile come parte di ...

Le vendite di Oxenfree sono aumentate grazie a Xbox Game Pass : Durante un'intervista con IGN, Sean Krankel, director di Nightschool Studios, ha svelato alcuni dei retroscena dietro l'accordo con Microsoft per inserire Oxenfree nel catalogo di Xbox Game Pass.Il servizio della casa di Redmond sta riscuotendo sempre più successo grazie agli ovvi benefici per chi sottoscrive l'abbonamento, che può accedere a un vasto catalogo di giochi a un prezzo decisamente invitante. Ma quali sono i vantaggi per un publisher ...

Ancora offerte GameStop a ottobre 2019 : sfida PS4 e Xbox One a colpi di sconti : Una nuova tornata di offerte GameStop è pronta a solleticare i palati - e i portafogli! - di tutti i videogiocatori italiani. La divisione tricolore della celebre catena di rivendita ha infatti dato il via a tanti sconti per il mese di ottobre, dopo aver già pubblicato il tradizionale Volantone - ormai un rito per l'azienda - e le golose occasioni per la Milan Games Week. In particolare, gli ultimi saldi vanno a toccare le console di ultima ...

Xbox Game Pass per PC : The Outer Worlds - Stellaris e molti altri giochi in arrivo questo mese : Microsoft ha rivelato i giochi che arriveranno sulla versione per PC di Xbox Game Pass nel mese di ottobre, e si tratta di un'altra solida line-up. The Outer Worlds, che sapevamo sarebbe arrivato su Game Pass al lancio, sarà disponibile anche su Game Pass per PC. Altre aggiunte includono Stellaris, F1 2018, Saints Row IV e Minit.The Outer Worlds, come saprete, è il nuovo gioco di ruolo sci-fi in prima persona per giocatore singolo di Obsidian ...

Sony ha cambiato lo slogan di PS Now uguale a quello di Xbox Game Pass : Nella politica di rinnovamento di PlayStation Now, oltre all'introduzione di alcuni giochi di peso come GTA 5 e God of War, rientrava anche il nuovo slogan pubblicitario."Scopri il tuo prossimo gioco preferito", questo era lo slogan di PS Now fino a poco tempo fa, Ma c'era un problema, perché lo slogan pubblicitario era praticamente identico a quello di Xbox Game Pass ("Discovery your next favorite Game").L'errore appare evidente e, ora, Sony ha ...

Untitled Goose Game potrebbe arrivare anche su PS4 - Xbox One e dispositivi mobile : Se nell'ultima settimana avete dato uno sguardo ai giochi più venduti su Nintendo Switch, potreste aver notato che Untitled Goose Game ha spopolato, arrivando in cima alla classifica. Dopo aver raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, sembra che Untitled Goose Game non abbia ancora finito di conquistare il mondo dei giochi, e a quanto pare ci sono piani per portare il titolo su altre piattaforme.Lo studio di ...