X Factor 13 | Mariam canta Juice di Lizzo Video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 24 ottobre 2019) X13:diad X2019Maryam ha 18 anni e viene da Bergamo. Nella vita faceva la parrucchiera e dopo aver conquistato tutti alle audizioni con “Gioventù bruciata” di Mahmood, nel primo Live Show di X2019 si è presentata condi: “Essere qua è il sogno di una vita….è u nuovo inizio di una nuova me. Sono super determinata. E’ magico quello che succede sul palco” Una esibizione per Sfera Ebbasta che va contro i pregiudizi: “La sua storia l’aiuterà ad avere ancora più fame. I pregiudizi sono duri a morire.è pronta per abbatterli con la sua musica.” Il commento dei giudici. Mara: “sei stata brava. Mancava questa parte ironica che a te è venuta meno bene perché sei troppo bella” Malika Ayane: “che bella sorpresa vederti in modo meno intimo rispetto alla precedente ...