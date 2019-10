World Polio Day | il vaccino resta l’unica arma per sconfiggere la poliomielite

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La vaccinazioneperlamelite. E’ questo il cuore del messaggio di sensibilizzazione delDay che si celebra oggi. Una data nata per ricordare il lancio della GlobalEradication Initiative (Gpei) il processo di risoluzione per l’eradicazione mondiale dellamelite approvato dall’OMS nel 1988 quando la malattia paralizzava dieci bambini ogni 15 minuti in quasi tutti i Paesi del mondo. Dal lancio della Gpei il numero di casi è sceso di oltre il 99% e oggi lamielite è ancora endemica in due soli Paesi: il Pakistan e l’Afghanistan. Lamelite colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni di età e 1 infezione su 200 provoca una paralisi flaccida irreversibile (di solito delle gambe). Tra coloro che rimangono paralizzati, il 5-10% muore a causa della paralisi dei muscoli respiratori. Fino a quando anche un solo bambino ...

