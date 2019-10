Volley | SuperLega 2019-2020 | colpaccio di Milano | espugnata Perugia! 3-0 da sballo

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova surclassa Sora nell’anticipo della 13^ giornata - panchina per Juantorena e Simon : Civitanova ha sconfitto Sora per 3-0 (25-18; 25-23; 25-23) nell’anticipo della 13^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. L’incontro è andato in scena questa sera all’Eurosuole Forum perché a inizio dicembre la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club e l’ampio anticipo si è reso necessario per permettere ai Campioni d’Italia di volare in Brasile per andare a caccia del titolo ...

Volley - i migliori italiani della prima giornata di Superlega. Ruggiti di Zaytsev e Nelli - Giannelli-Vettori ritornano : Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quali sono stati i migliori italiani di questo turno? GABRIELE Nelli. Piacenza ha letteralmente fatto sudare Civitanova, la neopromossa ha costretto i Campioni d’Italia ai vantaggi nei primi due set e ha offerto un ottimo gioco merito per buona parte dello scatenato opposto che è tornato in ottima forma dalla Coppa del ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : prima giornata. Civitanova - Modena e Trento vincono 3-0. Perugia si salva al tie-break contro Latina : Dopo il derby lombardo vinto da Milano contro Monza nella giornata di ieri, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel pomeriggio Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-0 soffrendo più del previsto, negli incontri delle 18.00 si attendeva la risposta delle altre big. Modena ha ruggito in maniera perentoria al PalaPanini travolgendo Padova con un secco 3-0 senza ...

CLASSIFICA: 1. Trento 3p 1. Verona 3p 2. Perugia 2p 3. Latino 1p 4. Monza 0p 4. Padova 0p 4. Piacenza 0p 4. Ravenna 0p 4. Sora 0p 20:49 Perugia LA CHIUDE 3-2,

20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l'attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break. 20:23 LATINA-PERUGIA 24-18:

20:03 Latina-Perugia 8-4: e Latina ha ragione, palla buona. 20:02 Latina-Perugia 7-5. out Van Gardner, check per Latina. 20:01 Latina-Perugia 7-4: mani-out di Atanasjevic, ma gran ricezione di Lanza. 20:00 Latina-Perugia 6-3: Ricci è l'unico che passa con continuità. 19:59 Latina-Perugia 6-2: Patry porta i

19:43 Latina-Perugia 18-19: ace di Patry, incredibile! 19:41 Latina-Perugia 17-19: Atanasjevic si prende un muro in faccia, time-out per Heynen 19:41 Latina-Perugia 15-19: out il muro di Lanza 19:40 Latina-Perugia 14-19: a segno anche Podrascanin, ottima sette. 19:39 Latina-Perugia 14-18: invasione di piede di

19:32 RAVENNA-Trento 21-24: tre match-point per la squadra delle Dolomiti. 19:31 Verona-SORA 25-17: 3-0 anche per i Veronesi, che si issano in vetta alla classifica a pari punti con le squadre citate precedentemente. 19:29 Latina-Perugia 7-11: gran ricezione di Colaci, Lanza chiude in attacco e porta i suoi a

19:00 Verona-SORA 2-1: inizio convincente di Boyer, che sta facendo la voce grossa. 18:59 LATINA-PERUGIA 15-15: superata metà set e la situazione è invariata. 18:58 RAVENNA-TRENTINO 13-20: L'Itas ha scacciato via i fantasmi del primo parziale e viaggia spedita verso il 2-0. 18:57 Modena-PADOVA 23-17: una

18:43 PERUGIA-LATINA 3-2: Perugia e Trento sembrano camminare di pari passo. 18:42 RAVENNA-TRENTINO 2-3: ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, equilibrio totale. 18:41 Modena-PADOVA 7-7: inizio di set decisamente più combattuto, azione corale stupenda per i canarini, ci pensa Bednorz a chiuderla. 18:40

Volley - SuperLega 2019-2020 : esordio vincente di Civitanova ma che sofferenza con Piacenza : esordio vincente di Civitanova nella SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile che è incominciato in questo fine settimana con la prima giornata. I Campioni d’Italia partono col piede giusto sconfiggendo Piacenza per 3-0 (26-24; 27-25; 25-20) ma hanno dovuto sudare più del previsto all’Eurosuole Forum, soffrendo nei primi due set che si sono decisi soltanto ai vantaggi. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono ...

17:48 Appuntamento tra 10 minuti per gli ultimi match della prima giornata. 17:47 Civitanova vince 3-0 e raggiunge Milano in testa alla classifica. 25-20 Un errore di Nelli dai nove metri regala la vittoria alla Lube. 24-20 Nelli annulla il primo match-point. 24-19 Muro granitico di Simon, non passa Berger. 23-19

22-18 Sbaglia stavolta l'italo-olandese, ma Gardini chiama un check. 21-18 Gran bordata al servizio di Kooy, non ci arriva Balaso. 21-17 Trova le mani del muro Nelli, che non ne vuole sapere di mollare. 21-16 Ottima sette di Anzani, ottima la sua prima con la maglia della Lube. 20-16 Gran primo tempo di

6-4 Davvero una brutta azione, imprecisioni da una parte e dall'altra. 5-4 Non trova le mani del muro Rychilicki, che sta avendo difficoltà ad ingranare 5-3 Berger cerca Leal al servizio, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 4-3 Ottima parallela interna di Nelli. 4-2 Ennesimo errore dai nove metri per