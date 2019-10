Volkswagen - Tutte le novità della Golf 8 - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sul numero di novembre di Quattroruote, in edicola dal 25 ottobre, spieghiamo come la, dal 1974 a oggi, ad ogni generazione sia sostanzialmente riuscita a incarnare lo spirito del tempo - lo Zeitgeist, per dirla nella sua lingua madre, di ogni epoca - e come questo sia stato uno dei segreti per la sua longevità. Nel momento in cui lottava serie si svela al mondo, viene spontaneo chiedersi come interpreterà il decennio 2020: un tempo gravido di cambiamenti epocali che ha già partorito, per la prima volta in quasi mezzo secolo, una sorellina di latte uguale e contraria, una sorta di anti-, la ID.3, in apparenza meglio dotata, per la sua natura elettrica, a incarnare lo Zeitgeist di questa nostra era. Si prospetta una crisi didentità per sua maestà la? Pare di no. La sfida, non nei numeri ma nella rilevanza simbolica, portata direttamente in casa, ha avuto leffetto ...

