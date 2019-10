Fonte : quattroruote

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il giorno dellaVIII è arrivato: in serata vi sveleremo le linee e le caratteristiche dellottava generazione della celebre best seller di Wolfsburg, sulla cresta dellonda da 45 anni. Un modello che ben si inserisce nel solco del rinnovamento della Casa tedesca, avviato di recente con il nuovo logo, lennesimo della sua storia, e altre grafiche, ma soprattutto con lelettrica ID.3. Come sempre, la nuovasarà unauto rivolta a tutti, dai giovani agli automobilisti di età più matura, anche grazie a una gamma che si preannuncia ricca e variegata. Del resto, sono veramente tante le sue versioni viste finora, tra le quali non sono mancate edizioni limitate, showcar, one-off, nonché vetture di serie ma, difficili da incrociare per strada. Per loccasione, abbiamo raccolto gli esempi più curiosi nella nostra galleria di immagini.

dinoadduci : Volkswagen - Le Golf speciali più curiose FOTO GALLERY - quattroruote : In attesa di vedere questa sera l'ottava generazione della #Volkswagen #Golf ripercorriamo la storia delle serie sp… - Sempreverde80 : Nuova Volkswagen Golf: la prima FOTO LEAKED in vista della presentazione in diretta streaming -