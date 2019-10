Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Davvero singolare il nuovovalido da oggi 24 ottobre e fino al prossimo 11 novembre. La promozione ora in corso si chiama "ti da" e tale definizione è particolarmente sensata se pensiamo a quale sia il vero affare servito dalla catena di elettronica. In pratica, spendendo una determinata somma se ne avrà una quasi uguale in formula di coupon da spendere su altri acquisti. Niente male, almeno per chi è in procinto di effettuare più spese nel settore degli elettrodomestici e pure nella telefonia. Facciamo un esempio pratico, il più conveniente di tutti dell'attuale. Questo, non a caso, si merita la copertina delle attuali promozioni. Acquistando un aspirapolvere del brand Dyson senza fili, in particolare il modello V8 Absolute (compreso un kit di accessori) al prezzo di 399, la catena di elettronica restituisce dal canto suo 300 ...

OptiMagazine : Volantino #Unieuro tanto ti da tanto: 300 euro di sconto su iPhone e Samsung - FuseGlitch : RT @VetrinaPromo: Su #Unieuro dal #24ottobre arriva il #volantino Tanto ti dà Tanto con un #buono regalo di 300€ sull'acquisto del #Dyson V… - AppleNews_it : RT @VetrinaPromo: Su #Unieuro dal #24ottobre arriva il #volantino Tanto ti dà Tanto con un #buono regalo di 300€ sull'acquisto del #Dyson V… -