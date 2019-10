VINCITORE AMICI CELEBRITIES 2019 Pamela Camassa batte Massimiliano Varrese!

VINCITORE AMICI Celebrities - classifica finale : Pamela batte Filippo e Massimiliano : Stasera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa puntata finale di Amici Celebrities, il talent show condotto da Michelle Hunziker che ha salutato il pubblico con la proclamazione del Vincitore assoluto di questa prima edizione. Quattro i concorrenti che si sono sfidati fino alla fine per conquistare il titolo di trionfatore: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. Ad avere la meglio è stata la ...

Alberto Urso sul VINCITORE di Amici Celebrities : “Sarà sorprendente” : Amici Celebrities, Alberto Urso: “Vincerà chi ha più passione” Alberto Urso, dal momento in cui ha vinto la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è tolto diverse soddisfazioni. E a distanza di mesi da quel lieto evento, ecco tornare in quello stesso studio per ricoprire il ruolo di coach della Squadra Blu di Amici Celebrities. Proprio sul talent, il ragazzo pare avere già le idee chiare sull’identikit del ...

Alberto Urso e Valentina Vernia - le cose si fanno interessanti : il gesto del VINCITORE di Amici fa capire tutto : Sta andando alla grande la storia d’amore tra Alberto Urso e Valentina Vernia di Amici 18. Oramai la loro vicenda la conosciamo tutti... la passione tra i due è esplosa solo dopo la fine del talent show di Maria De Filippi ma da parte di entrambi c’è tanta voglia di viversi con serietà e determinazione. Per questo, come racconta Spy, Alberto ha già fatto conoscere la nuova fidanzata ai nuovi genitori. Segno che Urso tiene molto alla danzatrice ...

Amici - il VINCITORE della quarta edizione Antonino Spadaccino si sfoga : "A certi giochi non ci sto più" : Il vincitore della quarta edizione del talent Amici di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino, sembra non essere mai riuscito ad acquistare la fama che il suo talento merita. Il cantante, noto anche all'estero per aver partecipato ad XFactor UK nel 2018, e rilanciato sulla scena italiana con il singo

“Sembra un altro”. Ricordate Antonino Spadaccino - il VINCITORE di Amici 4? : Chi non si ricorda del grande Antonino Spadaccino? È stato il vincitore di Amici 4, per chi non lo ricordasse. Il cantante non ha mai avuto il successo che si merita, nonostante il suo enorme talento sia stato riconosciuto anche al di fuori dei confini italiani: è stato persino un concorrente di X Factor Uk 2018! Dopo Amici, ha avuto una carriera fatta di alti e bassi, fino a quando non ha incontrato Emma Marrone, che gli ha regalato il ...