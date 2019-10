Video Giana Erminio Pergolettese | 1-1 | | gol e highlights | Cortesi risponde a Morello

DIRETTA/ Giana Erminio Pergolettese - risultato 0-1 - Video streaming tv : Morello! : DIRETTA Giana Erminio Pergolettese streaming video e tv: quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C

Video/ Giana Erminio Novara - 2-1 - : highlights e gol. Piccoli e Pinto nel 1tempo! : Video Giana Erminio Novara, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida nella nona giornata del girone A per la Serie C.

Diretta/ Giana Erminio Pontedera - risultato 0-0 - streaming Video : si comincia! : Diretta Giana Erminio Pontedera. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

DIRETTA/ Alessandria Giana Erminio - risultato 0-0 - streaming Video e tv : si comincia! : DIRETTA Alessandria Giana Erminio, risultato live 0-0,: info streaming video e tv della partita, valida nella sesta giornata del Campionato di Serie C.

Diretta/ Gozzano Giana Erminio - risultato 0-0 - streaming Video e tv : si comincia! : Diretta Gozzano Giana Erminio streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A

DIRETTA GOZZANO GIANA ERMINIO/ Streaming Video e tv : prima sfida ufficiale : DIRETTA GOZZANO GIANA ERMINIO Streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A