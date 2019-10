Upas | anticipazioni puntate del 24 e 25 ottobre | Viola ritorna

Upas anticipazioni dal 28 ottobre : i medici provano a risvegliare Aldo : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno cruciali ai fini del destino di Diego e Aldo. Il giovane Giordano verrà arrestato, mentre Aldo Leone resterà in coma farmacologico. In seguito, per l'avvocato, potrebbero però esserci delle speranze dal momento che i medici proveranno a risvegliarlo dal coma. Nel frattempo Arianna e Michele incontreranno i compagni di classe di Mimmo e Maurizio (il ragazzo ucciso da Aldo al Vulcano), ma il loro ...

Anticipazioni Upas fino al 1 novembre : Diego viene arrestato : Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre preannunciano una settimana imperdibile. Ci sarà una svolta nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini: Diego verrà arrestato, Vittorio rivedrà Alex e per Leone i medici proveranno il risveglio dal come farmacologico. Spoiler settimanali di Un posto al sole al 1 novembre: Diego nei guai seri La storyline di Diego è sicuramente protagonista delle ultime settimane. Le ...

Anticipazioni Upas di lunedì 21 ottobre : Eugenio comincia a sospettare di Diego : La settimana di Un posto al sole si è conclusa all'insegna della disperazione di Diego: confuso per il troppo alcool bevuto la sera precedente, il figlio di Raffaele ha cominciato a sospettare di essere il vero responsabile dell'investimento di Aldo Leone, ancora in prognosi riservata all'ospedale. E uno sfuocato ricordo, giunto nella sua mente, è sembrato riconfermare la tesi, fin troppo scontata, del suo coinvolgimento. Ma davvero sono andate ...

Anticipazioni Upas - puntata del 17 ottobre : Delia mortifica pubblicamente Beatrice : La puntata di Un posto al sole in onda oggi 17 ottobre sarà ampiamente dedicata alle conseguenze dell'incidente di Aldo Leone. L'avvocato è stato investito da un'auto mentre usciva dall'appartamento di Beatrice, alla quale aveva appena dichiarato il suo amore. Ma chi è stato davvero ad attentare la sua vita? Il colpevole è davvero Diego, come tutto fa sembrare o si tratta di un epilogo troppo scontato? Le Anticipazioni di questa sera segnalano ...

Anticipazioni Upas - puntata del 15 ottobre : Arianna e Andrea potranno adottare un bambino : La soap Un posto al sole tornerà oggi 15 ottobre su Rai 3 con un nuovo appuntamento a partire dalle ore 20:45 circa. La puntata darà ampio spazio all'ossessione di Diego per Beatrice, confermata ulteriormente dall'intervento dell'uomo durante la discussione tra l'avvocatessa e Aldo Leone. Quest'ultimo ha allontanato subito Giordano e lo stesso ha fatto Beatrice, che oggi confermerà di avere le idee molto chiare a tal proposito: cercherà di ...

Upas anticipazioni dal 21 al 25 ottobre : Diego sospettato di aver investito Aldo : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle indagini sull'incidente occorso ad Aldo Leone. Questa storyline promette di essere particolarmente avvincente e appassionerà gli spettatori per diverse puntate, coinvolgendo diversi personaggi. Dopo la lite con Diego, l'affascinante avvocato sarà investito da un'auto e finirà in ospedale in condizioni disperate. In virtù degli ultimi eventi, le indagini inizieranno a ...

Anticipazioni Upas 10 ottobre : la Giordano confortata da Fabrizio dopo la morte di Arturo : È stato un epilogo drammatico quello che i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito nella puntata di ieri 9 ottobre: Arturo purtroppo non è riuscito a rivelare a Marina quanto da lui scoperto sull'omicidio Rosato ed è morto a causa di una crisi respiratoria, dopo un duro scontro con Sebastiano. Giunta in ospedale insieme a Fabrizio, la Giordano non ha potuto far altro che constatare il decesso, sentendosi in colpa per non essere corsa ...