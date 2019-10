Uomini e donne - bacio Giulio-Giovanna - Tina attacca : "Sei la nuova Monica Bellucci?" (VIDEO) : Nel corso della puntata di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, di Uomini e donne, è stata trasmessa l'esterna con il bacio tra Giulio e Giovanna sul divano di casa di lei. Tornati in studio, il tronista ha definito "bellissimo" quel momento, anche se ha lamentato l'assenza di reazioni da parte delle altre corteggiatrici, provocando in Giovanna un po' di fastidio. Ma il clima si è riscaldato allorquando una corteggiatrice ha rivelato che a Giovanna ...

Uomini e Donne - Tina riceve un appello : “Non glielo permetto!” : Tina Cipollari, Giovanna Abate si sfoga: “Non le permetto di dire che sono finta” Oggi a Uomini e Donne tornerà il Trono Classico con Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Quest’ultimo è già andato oltre con le sue corteggiatrici baciando appassionatamente la sua Giovanna Abate che, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine ha voluto, però, lanciare un appello alla storica opinionista Tina Cipollari che ha ...

Pamela Barretta contro Torrese : "Sei stato cacciato da Uomini e Donne - fattene una ragione" - : Luana Rosato La querelle tra Pamela Barretta e Stefano Torrese prosegue via social e la dama del trono over di Uomini e Donne svela un retroscena inaspettato: "Ti hanno cacciato dal programma" La faida tra Pamela Barretta e Stefano Torrese prosegue anche dopo l’uscita di scena dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, da tempo assente dal parterre degli Uomini. I due sono stati legati per un breve periodo e, dopo la fine della loro ...

Pamela Barretta contro Stefano Torrese : “Ti hanno cacciato da Uomini e Donne - eri fidanzato” : Pamela Barretta è stanca di assistere ai commenti sul suo conto che il suo ex Stefano Torrese pubblica sui social. Così, la dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ ha pubblicato un lungo sfogo nelle Instagram Stories dove ha raccontato la sua verità su Torrese e sul motivo per cui non fa più parte del cast del programma di Maria De Filippi: “È da un mese e mezzo che non rispondo perché la persona in questione cerca solo un po’ ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo le accusa a Pamela - Capo esce dal programma con lei : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 23 ottobre ha sancito un duro battibecco tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Il cavaliere ha criticato la dama per essersi vestita in maniera troppo provocante durante la sfilata dedicata al pigiama, dando vita ad un lungo battibecco con lei e altre persone presenti in studio. Sulla questione è intervenuta anche Maria De FIlippi, chiedendo per quale motivo lui abbia evidenziato una simile gelosia e ...

Alessandro Basciano VS Daniele Schiavon/ Uomini e Donne : tra baci e "ostentazioni" : Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, nuovi litigi e scontri oggi nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Lorenzo e Claudia : "Il nostro segreto è la complicità - vietata la noia" : Sono loro una delle coppie più apprezzate e amate dalla tv ma non solo. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, niente meno che una delle più fresche coppie uscite da Uomini e Donne negli ultimi tempi.Il loro è un amore pazzo, scatenato, folle. I due, sono andati subito a convivere e da allora non si sono più separati. Al Magazine di Uomini e Donne raccontano come stiano trascorrendo questi ultimi giorni insieme, dopo ben 8 ...

Pamela Barretta all'ex Stefano su IG : 'Cacciato da Uomini e Donne - fattene una ragione' : Risale a poche ore fa lo sfogo che Pamela Barretta ha avuto su Instagram contro l'ex fidanzato Stefano Torrese. Dopo aver incassato senza rispondere le frecciatine che il napoletano sostiene le abbia lanciato tramite i social network, ieri la pugliese ha raccontato la sua verità nelle Storie di Instagram e l'ha fatto tirando in ballo anche una persona che lui avrebbe frequentato mentre cercava l'amore a Uomini e Donne. Pamela mette all'angolo ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne Magazine : 'Sogno una famiglia con Andrea Iannone' : Lo scorso 22 ottobre, su Witty Tv, ha debuttato la web serie che vede tra i protagonisti Giulia De Lellis. L'influencer, al suo esordio assoluto nel mondo della recitazione, ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine sia su questa nuova e divertente esperienza, che sui progetti che ha con il fidanzato Andrea Iannone. Giulia e i progetti per il futuro: 'Qualcosa sul mondo del beauty' Due giorni fa, in rete, ha debuttato "Una vita in ...

Uomini e Donne - Lorenzo e Claudia : la verità sul Gf Vip - il sogno sui figli : Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: il Riccardi spera nel Gf Vip, la storia d’amore procede a gonfie vele Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno dimostrato di essere una coppia molto affiatata. Sin da subito hanno scelto di affrontare la convivenza e oggi, in un’intervista doppia su […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: la verità sul Gf Vip, il sogno sui figli proviene ...

Uomini e Donne : flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena? Il commento di Soleil Sorge scatena il gossip : Secondo 361magazine, la causa della rottura tra i due ex naufraghi, sarebbe un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne oggi : Giulio a cuore aperto su Veronica - Giulia furiosa : Uomini e Donne oggi: Veronica ancora tra Giulio e Alessandro, discussioni per Giulia oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico, che vede protagonisti Alessandro, Giulio e Giulia. Si inizia proprio con i primi due, che si contendono ancora Veronica. La corteggiatrice si è da poco dichiarata per Zarino, […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giulio a cuore aperto su Veronica, Giulia furiosa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio beffa Alessandro - Tina furiosa : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: Veronica esce con Giulio Raselli Il triangolo formato da Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino continuerà tingere le prossime puntate di Uomini e Donne. Oggi Maria De Filippi ospiterà nel salotto di Canale5 il Trono Classico e Veronica ammetterà di essere uscita in esterna con Giulio Raselli, pur essendosi dichiarata per Alessandro. Il tronista partenopeo sarà infastidito e sottolineerà di ...

Anticipazioni Uomini e donne 24 ottobre - Gianni a Zarino e Raselli : 'Siete corteggiatori' : Dopo tre giorni intensi dedicati a dame e cavalieri, Uomini e donne cederà oggi 24 ottobre la parola al Trono Classico e alle novità relative ai tre protagonisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, nell'appuntamento odierno non ci saranno ospiti provenienti da Temptation Island Vip 2 e la puntata sarà interamente dedicata ai tronisti, corteggiatori e corteggiatrici. Si ...