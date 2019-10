Una linea ferroviaria leggera e all’avanguardia trasformerà il modo di spostarsi in

Naingoolan a Linea Diletta : «Tornare a Cagliari Una scelta semplice» : Nuovo appuntamento con “Linea Diletta“, il format di interviste targato DAZN condotto da Diletta Leotta, giunto alla seconda stagione e che ha ora per protagonista Radja Nainggolan. Tanti i temi affrontati, a partire dalla decisione di tornare a Cagliari, dove sta dimostrando in questo avvio di stagione di non avere certamente perso le sue doti […] L'articolo Naingoolan a Linea Diletta: «Tornare a Cagliari una scelta semplice» ...

New Era – Presentata la nuova collezione NBA : blocchi di colore e loghi oversize per Una linea da urlo [GALLERY] : New Era presenta la nuova linea NBA per la stagione holiday 2019 New Era presenta una nuova collezione NBA che infrange gli schemi e gioca con le più grandi hit della league di basketball made in Usa. blocchi di colore, loghi oversize e look classici rivisitati: questa nuova collezione si caratterizza per il suo sorprendente stile grafico. Le magliette per questa stagione sono più innovative che mai, con loghi delle squadre oversize creati ...

Turismo spaziale : Virgin Galactic presenta Una linea di abbigliamento : Dopo la Nasa, che ha presentato le tute per la missione Artemis,anche Virgin mostra i suoi outfit spaziali. La compagnia ha collaborato con Under Armour e non si è limitata all’ideazione delle sole tute ma di una vera e propria linea di abbigliamento spaziale composta da calzature, tuta da allenamento e giacca in edizione limitata. La presentazione – spiega Global Science – è stata dedicata a un gruppo ristretto di ospiti e ...

Alessandra Ghisleri su Pd e Cinque Stelle : "Se non trovano Una linea comune perderanno l'elettorato" : Alessandra Ghisleri a Piazzapulita non risparmia il governo Pd e Cinque Stelle da critiche. "Gli elettorati non riescono a vedere i punti in comune perché non ci sono". Di fronte a Corrado Formigli la sondaggista rivela il punto debole di cui i vertici politici non si sono resi ancora conto. Leggi a

Italia Viva - Matteo Renzi detta la linea : "No candidature alle Regionali e ComUnali" : "Non ci candidiamo alle elezioni Regionali e comunali". Questa la linea intrapresa da Italia Viva e dettata dal suo leader Matteo Renzi nei suoi primi passi nella politica Italiana. Come ha reso noto il quotidiano Il Messaggero, l'ex premier avrebbe intenzione di pensare prima a creare una squadra,

Napoli - senti Alvino : “Tre pali - un salvataggio sulla linea e due occasioni facili sprecate. Tanta sfortUna - ma spesso gli azzurri ci mettono il loro” : Alvino difende il Napoli e si lega alla sfortuna: queste le sue parole Alvino Napoli| Dopo la gara di Champions League degli azzurri terminata 0-0, Carlo Alvino ha così commentato il match su Twitter. Queste le parole del noto giornalista di Tv Luna riportate dalla redazione di Forzazzurri.net. “Tre pali, un salvataggio sulla linea e almeno due facili occasioni per fare gol fallite clamorosamente con Milik e Callejon. Al Napoli gira tutto ...

Willy Il Principe di Bel-Air diventa Una linea d’abbigliamento : Will Smith svela il nuovo progetto (video) : Complice l'effetto nostalgia degli anni Novanta e il ritorno della serie su Netflix, Will Smith non ha perso occasione per pubblicizzare la nuova linea d'abbigliamento ispirata a Willy Il Principe di Bel-Air. La collezione comprende una 26 pezzi, tra cui T-shirt, tute, giacche, camicie, felpe, ma anche accessori come ciondoli e cover per cellulari. L'attore ha lanciato il suo nuovo progetto attraverso un video su Instagram, in cui indossa ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la presentazione della gara in linea U23. Italia con due squadre in Una - Philipsen uomo da battere : Oggi si terrà la prova in linea dedicata agli U23 ai Mondiali di Ciclismo su strada dello Yorkshire. L’Italia punta all’oro, forte di una delle migliori formazioni al via. La selezione azzurra, oltretutto, può essere divisa in due parti. Da un lato c’è il campione d’Europa Alberto Dainese, sprinter più forte di categoria e prima punta del Bel Paese in caso di corsa blanda, con il suo treno composto da Gregorio Ferri e ...

Una bambola per tutti : arriva “Creatable World” - la linea senza genere di Mattel : La Mattel ha lanciato una nuova bambola personalizzabile, si tratta della linea “Creatable World” ed è la prima bambola senza genere. Adatta sia alle bambine che ai bambini, queste nuove bambole danno la possibilità di giocare liberando la fantasia senza stereotipi di genere ed inutili etichette prestabilite. In un’era in cui il concetto di inclusione è sempre più presente in ogni ambito della nostra vita, la Mattel -una delle ...

Da oggi Mattel vende Una linea di bambole senza genere e totalmente personalizzabili : Mattel, l’azienda produttrice di Barbie, ha messo in commercio da oggi una collezione di bambole senza genere, cioè senza tratti distintamente maschili e femminili, e totalmente personalizzabili. Le nuove Barbie di “Creatable World” non hanno seno o spalle larghe e vengono

Umbria : su Rousseau passa la linea Di Maio col 60%. M5s : "Si apre Una nuova era" : passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Subaru Levorg - Una settimana con la 2.0i Lineartronic Premium [Day 4] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Subaru Levorg 2.0i Lineartronic AWD in allestimento Premium, il più completo della gamma. L'unico motore disponibile è il nuovo quattro cilindri boxer aspirato di 2.0 litri da 150 CV a 6.200 giri/min e 198 Nm a 4.200 giri/min: abbinato al cambio automatico Cvt e alla trazione integrale, permette alla station di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima ...

