UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 25 ottobre 2019

Un POSTO al sole anticipazioni : FRANCO ballerà? La richiesta di Angela : Caffè Vulcano sempre più protagonista nelle attuali (e prossime) puntate di Un posto al sole, la soap partenopea che anche in questa stagione Rai 3 manda in onda intorno alle 20,45 (dal lunedì al venerdì, come sempre). Lo storico locale di Upas sarà presto lo scenario in cui un tassello importante si aggiungerà alla storyline del tentato omicidio di Aldo Leone (Luca Capuano): vedremo apparire il padre del defunto Maurizio – ovvero il ...

Anticipazioni Un POSTO al sole 24 ottobre : Diego al commissariato per la deposizione : Rai 3 trasmetterà oggi 24 ottobre una nuova avvincente puntata di Un posto al sole, ampiamente concentrata sulla difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Diego. Dopo essersi confrontato con Eugenio e con Niko, il giovane Giordano ha seguito il loro consiglio, decidendo di andare alla Polizia per raccontare la sua versione dei fatti. Ma riuscirà a dimostrare la sua innocenza durante il confronto con Giovanna Landolfi? Nella puntata ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 24 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5358 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 24 ottobre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) protesta perché il figlio Diego (Francesco Vitiello) intendeva costituirsi… Diego sta per rivelare la sua versione dei fatti, ma per lui le cose a questo punto potrebbero mettersi male… Fabrizio (Giorgio Borghetti) è sempre più innamorato di Marina Giordano (Nina Soldano) e vorrebbe proporle un viaggio… Salvatore (Cosimo ...

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate da Lunedì 28 Ottobre a Venerdì 1 Novembre 2019 : Diego Arrestato! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da Lunedì 28 Ottobre a Venerdì 1 Novembre 2019: Diego in carcere. Difficoltà per Andrea. Sorpresa per Guido… Anticipazioni Un posto al sole: Diego, in carcere, ha un duro confronto con Raffaele, mentre Serena e Filippo vivono un timido momento di riavvicinamento. Vittorio e Alex si rivedono, mentre la storia d’amore tra Marina e Fabrizio procede a gonfie vele. Un personaggio misterioso ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni : da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 : Le Anticipazioni della soap napoletana per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Un POSTO al sole anticipazioni : FILIPPO rivede SERENA - guerra o pace? : A Un posto al sole, gli ultimi mesi sono stati segnati dai forti disaccordi tra FILIPPO (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro). Come ben sappiamo, la situazione della coppia è stata condizionata pesantemente dall’intromissione di Leonardo (Erik Tonelli), il “sosia” di Tommaso, che ben presto si è invaghito della signora Sartori. Da quel momento in poi i dissapori tra i due coniugi sono aumentati a dismisura, complici ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fino al 1º novembre - Aldo non migliora : è ancora in coma : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che vedremo in onda la prossima settimana dal 28 ottobre fino a venerdì 1° novembre su Rai 3. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi episodi: occhi puntati soprattutto sul personaggio di Diego, il quale continuerà ad essere al centro dell'attenzione per la vicenda che riguarda l'incidente di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 23 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5358 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 23 ottobre 2019: Ancora pene d’amore per Salvatore (Cosimo Alberti): per via dei suoi tatuaggi, il buon Cerruti continua infatti a tenere il dottor Sarti (Giovanni Caso) a debita distanza, ma riceverà una sorpresa… Per Giulia (Marina Tagliaferri), intenzionata a non pensare sempre a Denis (Corrado Tedeschi), è giunto il momento di tenersi impegnata… Temendo di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 28 ottobre al 1° novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2019: Niko e Susanna sono pronti a difendere Diego, mentre Raffaele teme l’esito dei riscontri datti sull’auto del figlio (e che potrebbero rivelarsi decisivi). Un ricordo improvviso, però, potrebbe cambiare il corso degli eventi. Marina e Fabrizio sono sempre più uniti e in sintonia, grazie all’involontario aiuto di Alberto. Gli ...