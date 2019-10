“Un passo dal cielo 5” – Settima puntata di giovedì 24 ottobre 2019 – Anticipazioni e

Fonte : unduetre

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Undalè la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell’ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. Questa sera settimo appuntamento con undal … L'articolo “Undal5” –di24e trama.

Mov5Stelle : Il lavoro dei Riders è logorante e spesso rischioso. Con il Decreto #SalvaImprese, approvato in Senato, facciamo un… - vitocrimi : Il #DecretoSisma introduce norme per la semplificazione burocratica, la riduzione degli oneri per le famiglie e lo… - fattoquotidiano : Salisburgo-Napoli 2-3: Insigne entra e risolve i problemi di Ancelotti. Azzurri primi nel girone, qualificazione a… -