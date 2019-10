Un nuovo dossier ci spiega perché abbiamo bisogno degli immigrati

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) I lavoratoriin Italia generano il 9% dell'intero Pil del Paese: una cifra non solo in aumento, ma anche sensibilmente maggiore di quella destinata dall'Italia ai fondi internazionali per lo sviluppo. E un dato che ilstatistico sull'immigrazione nel 2019 realizzato da Idos utilizza per rispondere "all'inconcludente retorica dell'aiutiamoli a casa loro".

cesfor_roma : Cesfor partecipa alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019, in corso oggi presso il Nuovo Teatro… - SeiUgl : Partecipazione del @SeiUgl alla presentazione a Roma del Dossier Statistico #Immigrazione 2019 a cura del Centro S… - pietromancini52 : Conte, fuga dalla realtà. Al di là dei dossier, nella democrazia di un Paese occidentale, è normale oppure no che… -