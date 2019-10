UFFICIALE – In Cina il Mondiale per Club FIFA 2021 | nuova edizione della competizione

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ladelperdelsi giocherà in. A deciderlo in consiglioriunitosi oggi a Shanghai.perin– Il portale “onefootball.com” riportanominapotenzacome ospitante dell’per: “Il Consigliosi è riunito oggi a Shanghai e ha votato su una serie di tematiche chiave per il futuro dei tornei internazionali, tra le quali la decisione unanime di nominare lacome Paese ospitanteprimadel nuovopernel. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglioe l’elenco finale delle sedi sarà deciso dallae dalla FA cinese. Il modello di partecipazione per determinare iche si qualificheranno per ciascuna confederazione sarà deciso in un processo di consultazione tra la ...

