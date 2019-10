UeD anticipazioni | Giulia in tilt | Alessandro va via | segnalazione su Daniele

UeD anticipazioni - Riccardo a pezzi va via piangendo : Ida chiude - il motivo : anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano arrivano alla fine ma si stravolge tutto Le anticipazioni su Riccardo e Ida del giorno vi sorprenderanno! Eh sì, perché oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e le anticipazioni di Uomini e Donne sui due protagonisti hanno spiazzato il pubblico. Per mesi […] L'articolo UeD anticipazioni, Riccardo a pezzi va via piangendo: Ida chiude, il motivo proviene da ...

Anticipazioni UeD registrazione 2 ottobre : la Poznanska possibile sostituta della Tozzi : La scorsa settimana Sara Tozzi ha inaspettatamente abbandonato il trono di Uomini e donne, dopo poche puntate della nuova stagione. La tronista, già nota in estate per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, ha confessato di non avere smesso di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi libera di conoscere altre persone. Il suo annuncio ha quindi riaperto il punto interrogativo che già aveva tenuto banco durante ...

Grande Fratello Vip 4 - anticipazioni cast : conferme e ballottaggi (UeD) : Grande Fratello Vip 4, anticipazioni cast. Le ultime news: conferme e ballottaggi (ex personaggi di Uomini e Donne e Temptation Island scalpitano) Novembre si avvicina e il totonomi legato al cast del Grande Fratello Vip 4 entra nel vivo, tra conferme e ballottaggi che dovrebbero essere risolti a breve da Alfonso Signorini e dallo staff […] L'articolo Grande Fratello Vip 4, anticipazioni cast: conferme e ballottaggi (UeD) proviene da ...

Anticipazioni UeD - Trono over del 7 settembre : Gemma sfila come Marilyn Monroe : Sabato 7 settembre è stata registrata, agli studi Titanus, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata interamente ai protagonisti del Trono over. Al centro di tutte le scene c'è stata sempre Gemma Galgani, seguita da Ida Platano, Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e dal ritorno in studio di un'ex dama che l'anno scorso aveva lasciato lo show fra le polemiche, Anna Tedesco. Il ritorno di Anna Tedesco Le ultime Anticipazioni della seconda ...

Anticipazioni UeD - Giulio Raselli : Giulia pronta a corteggiarlo? : Giulia Cavaglià medita di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giulio? Il like sospetto Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha notato un gesto social da parte di Giulia Cavaglià che ha preso un po’ tutti in contropiede, scatenando immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha fatto? In pratica il portale di gossip ha scoperto che l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha messo un ...