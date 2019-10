Tumore del polmone | nuovo studio evidenzia risultati positivi sulla terapia

Tumore del polmone : nivolumab e ipilimumab - studio di fase 3 CheckMate -9LA ha raggiunto l’endpoint primario : Bristol Myers-Squibb ha annunciato che lo studio di fase 3, CheckMate -9LA, su nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio somministrati contemporaneamente a due cicli di chemioterapia per il trattamento di prima linea del Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ha raggiunto l’endpoint primario di superiore sopravvivenza globale (OS) in un’analisi ad interim pre-specificata. In questo studio, il trattamento di ...

Emma Marrone torna a parlare del Tumore e ammette : “Ho avuto paura” : Emma Marrone a cuore aperto sul tumore: “Io non ho mai paura? Non è vero” La popolare cantante Emma Marrone, dopo la paura per il ritorno del tumore, è tornata più carica che mai sulle scene, pronta a fare la promozione del suo nuovo album in uscita a breve nei migliori negozi e store digitali. E per questa circostanza ha rilasciato una lunghissima intervista al settimanale Vanity Fair. Ovviamente il giornalista del magazine non ha ...

Trastuzumab - la molecola che ha rivoluzionato la cura del Tumore al seno : “HER2 e tumore mammario – una fenomenale storia di successo.” Parla chiaro il titolo dell’articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, che racconta la storia della scoperta che ha portato tre scienziati fino al premio Lasker-DeBakey 2019. I vincitori del riconoscimento sono gli statunitensi Michael Shepard e Dennis Slamon e il tedesco Axel Ullrich, premiati, come si legge sul sito della Albert and Mary ...

Domenica In - Elena Santarelli racconta commossa il Tumore del figlio oggi guarito : Una Domenica speciale, un pomeriggio di festa, allegria, ma anche di riflessione e condivisione di un'esperienza estrema, quale è la malattia di un figlio che cambia drasticamente la vita. Nel giorno del suo 69esimo compleanno, a Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha voluto dedicare uno spazio speciale ad Elena Santarelli, la modella e showgirl 38 enne originaria di Latina che ha vissuto il dramma del tumore del figlio Giacomo. Tra gli ...

Elena Santarelli - il dramma segreto : «Io e Bernardo Corradi ci siamo allontanati a causa del Tumore di nostro figlio» : Elena Santarelli, il dramma segreto: «Io e Bernardo Corradi ci siamo allontanati a causa del tumore di nostro figlio». La showgirl di Latina è tornata a parlare della malattia del piccolo Giacomo, in occasione dell’uscita del suo libro, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. Elena Santarelli ha rivelato anche un momento difficile tra lei e il marito Bernardo Corradi. Come riporta il sito il Giornale, ecco le parole di Elena ...

Prevenzione del Tumore al seno : a Sassari 2 giornate dedicate alle donne : Due appuntamenti che mettono al centro la donna, le patologie mammarie e la Prevenzione. Si svolgeranno il 22 e il 25 ottobre nei locali della Smac dell’Aou di Sassari, il primo evento organizzato dalla senologia multidisciplinare aziendale coordinata, il secondo dalla Chirurgia Plastica, entrambe dirette dal professor Corrado Rubino. Le giornate ricadono all’interno del mese dedicato alla Prevenzione del tumore alla mammella. La ...

Elena Santarelli e il Tumore del figlio : "Ho avuto un crollo psicologico - ora sono in terapia" : Elena Santarelli, in una recente intervista rilasciata al settimanale F, ha confessato di aver avuto un crollo psicologico in seguito alla lunga battaglia combattuta coraggiosamente al fianco del suo piccolo Giacomo, il figlio colpito da un tumore al cervello. "Chi ti dice di lasciarsi tutto alle sp

Visconti : Zingaretti lascia a piedi la prevenzione del Tumore al seno : Roma – “lo schema è lo stesso già usato da Zingaretti in questi anni per la chiusura dei tanti centri di eccellenza romani e regionali, che la sua presidenza continua a divorare; identici sono anche i proclami della vigilia, mentre da atti ufficiali alla Pisana, risultano davvero poche le speranze che il centro anti-tumore di Palazzo Baleani possa essere chiuso per poi riaprire dopo una ristrutturazione, come millanta ...

Eddie Van Halen lotta ancora contro il Tumore alla lingua. La colpa sarebbe del plettro : Eddie Van Halen da quasi 20 anni combatte contro un tumore alla lingua, che il cantante non riesce a debellare. Oggi a 64 anni e si divide tra gli Stati Uniti, dove da sempre vive e lavora, e la Germania, dove invece è in cura per debellare definitivamente le metastasi del tumore. Già nel 2000, a Eddie Van Helen fu asportata una parte della lingua. Senza un terzo di lingua, i medici dopo due anni dall'intervento gli dissero che l'operazione, ...

Tumore della vescica : 5600 nuovi casi tra le donne - il fumo ne aumenta le probabilità : La sigaretta ‘accende’ il rischio di alcuni tumori nelle donne, in particolare della vescica e delle vie uroteliali superiori. Sono 57 mila le donne, in Italia, colpite da malattia (vs 212mila uomini), secondo i dati Airtum (Associazione italiana registro tumori) per un totale complessivo di 269mila casi, ma solo per il 2018 sono attese fra le donne circa 5.600 nuove diagnosi. Le stime in crescita sono direttamente proporzionali al ...

Gianluca Vialli - l’ex calciatore in cura per un Tumore è nel team della Nazionale : “Sono qui anche se è dura”. Fan preoccupati : Gianluca Vialli sta lottando contro un tumore ma nonostante questo da novembre sarà capo delegazione della Nazionale italiana al fianco di Roberto Mancini. L’annuncio è arrivato alla vigilia della partita tra Italia e Grecia che può garantire a Bonucci e compagni la qualificazione all’Europeo con tre giornate d’anticipo ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan anche se, vedendolo nelle foto ufficiali, non hanno potuto ...