Trump prepara il ritiro degli Stati Uniti dall' accordo di Parigi sull' ambiente

"Trump sta preparando il ritiro dal trattato di Parigi sul clima" - la rivelazione del New York Times : Donald Trump sta preparando il ritiro degli Usa dal trattato di Parigi sul clima. Lo rivela il “New York Times”, che cita tre fonti vicine al dossier, secondo cui sarebbero state avviate le procedure che richiederanno un anno per il completamento. Ieri, 23 ottobre, nel corso di un evento a Pittsburgh, lo stesso presidente americano aveva riconfermato per l’ennesima volta l’intenzione di ritirarsi “da un accordo ...

L’amministrazione Trump sta preparando un programma per raccogliere il DNA dei migranti : Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha detto mercoledì alla stampa che l’amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere i dati del DNA dei migranti che arrivano nel paese. Il New York Times scrive che permetterà ai responsabili

Hillary si prepara a sfidare Trump? : 1.13 Attacca Trump duramente,come mai negli ultimi anni. E conquista la televisione americana con una raffica di interviste Hillary Clinton si riaffaccia a gamba tesa sulla scena politica americana dopo la scottante sconfitta del 2016 alle elezioni, tanto da spingere diversi osservatori a interrogarsi sulla possibilità che Hillary possa condidarsi nuovamente. Per ora si tratta solo di indiscrezioni e supposizioni,ma molti si chiedono se una ...

Usa - democratici preparano un comitato per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...