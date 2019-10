Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È un bel. I genitori che abitano in quella zona di Pavia, in via Aselli, ci portano ia giocare. Ma lì ledella scuola materna il Bruco continuano a trovare delleabbandonate. E per questo hanno deciso di intervenire: insieme ai residenti hanno chiesto di prendere in gestione il parchetto del quartiere. Come riporta il Corriere, ad accorgersi della presenza delleè stato un bambino. Le insegnanti stanno facendo giocare gli alunni all’aria aperta, quando uno di loro si è avvicinato tenendo in mano “uno strano pennarello”. Lehanno subito avvertito le forze dell’ordine che si sono impegnate a ripulire l’area.Rimane, però, il timore che il problema non sia risolto definitivamente. Per questo hanno deciso di far fronte comune con i residenti. Spiegano al ...

HuffPostItalia : Trovano siringhe nel parco giochi dei bambini. Le maestre: 'Basta, dateci l'area' -