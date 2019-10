Trasporti | Marozzi lascia la Puglia | siglato accordo con Flixbus

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019)hato la. Lo storico leader deisu gomma che collegano la regione pugliese a molte città d'Italia, ha deciso di cedere le sue corse a, suo ex rivale. L'azienda ha preso la decisione di concentrarsi in altri settori. I nuovi biglietti sono acquistabili già da oggi, 24 ottobre, per tutte le tratte e si partirà dal 1° dicembre.da dicembre sulle tratte diche collegano laa Roma e alla Toscana Per ia lunga percorrenza dallaè stato leader indiscusso per anni. Adesso, l'azienda ha deciso di uscire dal settore e consegnare il testimone al gigante europeo. I due gruppi hannol'commerciale da poche ore.si concentrerà su altri settori, come il trasporto privato, quello locale o altre tratte. Dal primo dicembre prossimo si partirà cone i biglietti si possono ...

TrulliMartina : Trasporti, Puglia in bus: Flixbus assorbe le corse di Marozzi - Telebari : Trasporti, accordo storico fra Marozzi e Flixbus: aumentano i servizi e i collegamenti giornalieri - #Bari #Notizie… - NoiNotizie : #Puglia, trasporti: Marozzi lascia, ecco Flixbus -