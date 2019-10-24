_Carabinieri_ : Vasta operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma, sgominata organizzazione dedita al traffico illecito di cocain… - LegaSalvini : ++ DOMANI A ROMA LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA DI SALVINI ++ - romadailynews : Traffico Roma del 24-10-2019 ore 15:30: Luceverde Roma ancora buon pomeriggio e Ben… -
Dalla Rete Google NewsRoma, Raggi: lezioni più tardi per alleggerire il traffico nelle ore di punta - Il Messaggero
Roma, Raggi: lezioni più tardi per alleggerire il traffico nelle ore di punta Il Messaggero
Traffico Roma del 24-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce ideati in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico rallentato in via Tiburtina 3 il raccordo anulare via del Casale di San Basilio in direzione del centro a causa di un incidente sta rallentando il ...
Traffico Roma del 23-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane all’Auditorium Parco della Musica c’è la quattordicesima edizione della festa del cinema di Roma fino al 27 ottobre nell’ambito della ...
Traffico Roma del 23-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce ideati in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico rallentato su diversi tratti del raccordo anulare e tra gli svincoli per la Bufalotta e la 24 in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE, SUCCESSIVAMENTE CONSUETI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PIÙ Traffico ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA, E TRA NOMENTANA E APPIA. UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO, DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDI 22 OTTOBRE 2019 ORE 16.15 LAVORI DI ASFALTATURA IN PROGRAMMA SUL TRATTO DELLA TANGENZIALE EST- CIRCONVALLAZIONE SALARIA, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO. IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA IL TRATTO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO. QUESTA NOTTE CHIUSA AL Traffico ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CANTIERE, COMPORTA LA CHIUSURA TRA VIA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE VIA ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in via della Pineta Sacchetti Traffico rallentato in direzione della Trionfale all’altezza di largo gemelli code su via Flaminia Nuova tra il raccordo anulare ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 09 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA TUSCOLANA. PER LAVORI SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA., PROSEGUENDO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 08 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA TUSCOLANA. PER LAVORI SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA., PROSEGUENDO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 22-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA TUSCOLANA. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST, SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA L’USCITA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO.. SI VIAGGIA A RILENTO SULAL STATALE 148 PONTINA DA ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RIAPERTO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CHIUSO IN PRECEDENZA PER UN GRAVE INCIDENTE, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA. LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN TANGENZIALE EST, PROVENENDO DA VIA DEL FORO ITALICO E DA SAN GIOVANNI. CODE ANCHE IN DIREZIONE CENTRO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A PORTONACCIO. E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RIAPERTA LA CORSIA DI SORPASSO DELLA A24, TRATTO CHIUSO IN PRECEDENZA PER UN GRAVE INCIDENTE, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA. LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN TANGENZIALE EST, PROVENENDO DA VIA DEL FORO ITALICO E DA SAN GIOVANNI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA È MAGGIORMENTE CONCETRATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 19 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico BLOCCATO, PER INCIDENTE, TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico BLOCCATO, PER INCIDENTE, TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico RALLENTATO, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI USCIRE DA Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, TRA PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, VERSO IL ...
Traffico Roma del 21-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI RALLENTA PER Traffico E PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI VIALE TOR DI QUINTO, SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE STADIO, DAL BIVIO ...