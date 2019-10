Toscana | scossa di terremoto nella notte tra Pisa e Livorno

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.6 scuote la provincia di Arezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Ripa dell'Olmo, in provincia di Arezzo, dove il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Tanta paura ma nessun danno a cose o persone: "Sentito benissimo preceduto da boato un tonfo sussultorio".Continua a leggere

Toscana : scossa di terremoto ad Arezzo - paura in citta' : terremoto in Toscana - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 17 ottobre 2019, precisamente alle 09.20, sull'entroterra della Toscana, ad Arezzo. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Toscana : scossa di terremoto in Versilia - tremori tra Massa - Viareggio e Lucca : Attività sismica in aumento nelle ultime 48 ore sull'asse Italia-Albania, con vari episodi di lieve e moderata entità (escludendo le forti scosse avvenute ieri pomeriggio sul litorale albanese)....

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.9 a Montelupo Fiorentino : Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.9 a Montelupo Fiorentino La scossa, registrata alle 15:20 di domenica, è stata avvertita a Firenze e in tutta la Toscana centrale. Non si segnalano danni Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto a Montelupo Fiorentino - scossa di magnitudo 2.9 in Toscana : L'evento sismico è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro nei pressi del comune di Montelupo Fiorentino, nella città metropolitana di Firenze, alle ore 15.23 di domenica. L'ipocentro del fenomeno tellurico individuato ad una profondità di circa dieci chilometri.Continua a leggere

Toscana : lieve scossa di terremoto avvertita tra Empoli e Firenze [dati INGV] : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nel cuore della Toscana, precisamente nel fiorentino, oggi 25 agosto 2019 alle 15.23. Stando ai dati giunti dai sismografi...