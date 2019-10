Torino | neonata morta incastrata nel letto | la nonna denunciata per abbandono di minore

Torino . Testa incastrata in un mobile : morta neonata di 5 mesi : Torino è in lutto, Barriera di Milano è sotto choc. Una neonata di soli 5 mesi è stata trovata dalla

Torino - incastrata con la testa tra i mobili della camera da letto della nonna : morta neonata : Dramma nel quartiere Barriera di Milano a Torino , dove una bimba di pochi mesi di origine marocchina è morta dopo essere rimasta incastrata con la testa tra i mobili della camera da letto della nonna . La donna si era allontanata per andare in bagno e al suo ritorno la piccola era priva di sensi.Continua a leggere

Torino-Pinerolo - incidente e auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni. Salve mamma e neonata : Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d'auto. padre di 46 anni e la figlioletta di sei (e non un bambino come appreso in un primo momento)...