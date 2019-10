Torino | bambina di sei mesi muore incastrata tra i mobili della camera da letto della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Unadi seidi origini marocchine è morta adopo essere rimastacon la testa tra un mobile e il materasso delsu cui la nonna l’aveva lasciata per andare in bagno. È successo intorno alle 20 di mercoledì sera nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia torinese: la nonna, 56 anni, appena si è accorta di quanto accaduto ha chiamato subito il 118 ma la piccola è morta durante il trasporto in ospedale. Nell’alloggio, assieme ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri: laera stata affidata alla nonna dalla madre che, come già altre volte, era andata all’estero. Secondo una prima ricostruzione, la nonna ha lasciato la bimba sule si è assentata per il tempo necessario ad andare in bagno. Al suo ritorno però la piccola non respirava più e aveva la testatra un mobile e il materasso. La corsa ...

