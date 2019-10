Tokyo 2020 | Vincenzo Spadafora | “Sport&Salute valore aggiunto | mi confronterò con il

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Caso doping - la Russia rischia una doppia pesante esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 : Russia ancora nella bufera doping: il direttore dell’agenzia antidoping russa teme l’esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 “Alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino ’22“. Con queste parole Yuri Ganus, direttore dell’agenzia antidoping russa (Rusada), si è espresso duramente in merito ...

Golf : Rory McIlroy rappresenterà l’Irlanda alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Rory McIlroy e il sogno olimpico di Tokyo 2020. Nel corso di un’intervista alla vigilia del PGA Championship a Bethpage Black, il 30enne nativo di Holywood, sobborgo di Belfast (Irlanda del Nord), ha ammesso che parteciperà alle Olimpiadi 2020 di Tokyo e che lo farà con i colori dell’Irlanda e non con quelli della Gran Bretagna. Il quattro volte campione Major di Golf dunque, dopo la mancata partecipazione ai Giochi di Rio 2016 per ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Olimpiadi 2020 – Tokyo - niente maratona : troppi 40 gradi - si corre a Sapporo. E scoppia la polemica : Il CIO ha deciso di spostare la maratona di Tokyo 2020 nella città di Sapporo, a causa dei 40° gradi estivi di Tokyo: la governatrice dell’area di Tokyo non la prende bene Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di spostare la maratona (e la marcia) delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a Sapporo, nell’isola di Hokkaido, per motivi climatici. In effetti, i 40° con l”85% di umidità che Tokyo raggiunge in estate sono ...

Ginnastica artistica - Marco Lodadio : “Non ho paura ad essere considerato uno dei favoriti per le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Marco Lodadio e il sogno del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano, cresciuto esponenzialmente nelle ultime due annate, ha trovato nella recente rassegna iridata di Ginnastica artistica a Stoccarda (Germania) la propria sublimazione: un argento che, per la maestria e le qualità esibite sugli anelli, ha un valore dorato. L’azzurro ha così confermato la propria ascesa, rientrando nella top-3 in eventi di fascia alta. Una costanza di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Per vincere l’oro serve… l’igiene personale! Gran Bretagna a lezione su come ‘lavarsi correttamente le mani’ : La Gran Bretagna avrà l’igiene personale dalla sua parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti britannici infatti seguiranno dei corsi su come lavarsi correttamente le mani Cosa serve per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Talento, sensa dubbio; tanto allenamento, è la base; ma ciò che fa la differenza è… l’igiene personale! Strano ma vero, una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei su pista 2019, in programma da oggi fino a domenica 20 presso l'Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Saranno cinque giorni fondamentali in previsione della qualificazione olimpica di