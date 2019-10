Tino Scotti era la figura del baüscia-cavaliere Salvini invece è solo un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sono nato nel 1938 a Milano e vorrei parlare di due personaggi nati nella mia stessa città d’origine: uno più anziano di me (1905 – morto nel 1984) e l’altro molto più giovane di me (1973). La tradizione milanese contempla da sempre ladel(la ü va letta alla francese). Più che un sostantivo, questo termine caratterizza da sempre una parte sostanziale di un binomio:– casciavit, nato nel mondo sportivo calcistico milanese, dove delle due squadre locali (Inter-e Milan-casciavit), la prima aveva preso cinque scudetti di fila mentre la seconda restò a bocca asciutta per un lunghissimo periodo (1907-1951). Con l’andar del tempo, questo binomio assunse anche un poco di colorazione sociale: iltendeva a collocarsi nell’area più benestante, impiegatizia; il casciavit aveva connotazioni un poco più plebee. Saltando a piè pari la storia di ...

