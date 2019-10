The Squad | Johnny Galecki di Big Bang Theory al lavoro su una nuova serie TV incentrata

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È in arrivo uno show televisivo comico incentrato su unara di giocatori eSport. Il gigante NBC ha annunciato unaTV chiamata "The", una sitcom con la presenza della celebre star di Bige dello sceneggiatore Anthony Del Broccolo.Ecco la descrizione dellada The Hollywood Reporter:"Theruota attorno a un nuovo gruppo di amici (e talvolta nemici) che trovano un interesse comune nel loro amore per gli eSport. Laesplora il significato di trovare finalmente la "tua tribù" dopo essersi sentiti per anni come degli estranei."Leggi altro...

acffiorentina : ?? | SQUAD LIST Gli uomini scelti da Vincenzo Montella per la sfida di Brescia: prima convocazione per… - GameXperienceIT : The Squad è la nuova sitcom sul mondo eSport scritta da Johnny Galecki, star di The Big Bang Theory -… - Eurogamer_it : Johnny Galecki di #BigBangTheory al lavoro su #TheSquad la serie TV incentrata sugli eSport. -