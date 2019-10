Tennis – L’italiano Andrea Gaudenzi nuovo Presidente ATP dal 2020

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019)sarà ildell’ATP a partire dal: traguardo speciale per l’ex professionista italiano L’Italia delsorride per un traguardo speciale raggiunto da un exta azzurro, vincitore di tre titoli ATP:è stato nominatodell’ATP! Il mandato dell’ex professionista, che ha raggiunto il numero 18 del ranking mondiale durante la sua carriera, sarà valido per quattro anni, a partire dal 1° gennaio. “L’Atp ha svolto un ruolo centrale nella mia vita in molti modi e avere questa opportunità di ricoprire il ruolo didell’Atp è un vero onore. Non vedo l’ora di supervisionare la direzione futura del Tour e di sfruttare il successo e la popolarità globali dello sport in quello che è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della storia del...

