Tennis | ATP Vienna 2019 | Jannik Sinner battuto al secondo turno da Gael Monfils che

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati del 24 ottobre. Gael Monfils elimina Jannik Sinner - anche Dominic Thiem va ai quarti : Si sono completati in data odierna gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco sono andate in scena sei sfide. In serata il match di chiusura ha visto l’azzurro Jannik Sinner soccombere contro il transalpino Gael Monfils, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (8). Il padrone di casa Dominic Thiem ha vinto in rimonta contro l’iberico Fernando Verdasco, regolato dopo poco meno di due ore di ...

Gaudenzi nuovo presidente dell’ATP : “E’ un periodo storico per il Tennis” : Dal 1 gennaio 2020 Andrea Gaudenzi sarà il nuovo Chairman dell’ATP al posto dell’uscente Chris Kermode. Lo aveva anticipato la settimana scorsa il Daily Telegraph è oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’ATP. Gaudenzi, 46 anni, è stato n.1 tra gli juniores nel 1990 e da professionista è arrivato fino al 18esimo posto della classifica mondiale. Ha vinto tre tornei ATP e tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di ...

Tennis : Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’ATP. Oggi l’annuncio ufficiale : E dopo le tanti voci, è arrivata la conferma: Andrea Gaudenzi sarà a partire dal 1° gennaio 2020 il nuovo presidente dell’ATP, prendendo il posto di Chris Kermode (attuale n.1 del circuito internazionale del Tennis). Dopo alcune divergenze con il sindacato dei giocatori, l’ATP aveva bisogno di un cambiamento e questo ha portato alla nomina del 46enne faentino, ex Tennista di ottimo livello, che fu n.18 del ranking nel lontano 1995, ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati di mercoledì 23 ottobre. Monfils e Rublev i prossimi avversari di Sinner e di Berrettini : Va in archivio un’altra giornata da segnare sul calendario in chiave azzurra nell’ATP di Vienna (Austria). Sul veloce indoor Matteo Berrettini ha regolato in due set il bulgaro Grigor Dimitrov per 7-6 (5) 7-6 (1), guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale. Per il romano un successo importante sulla strada che vuol portarlo alle ATP Finals di Londra. Il nome del prossimo avversario sarà quello del vincente della sfida tra il ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : risultati di mercoledì 23 ottobre. E’ Krajinovic l’avversario di Fognini al secondo turno : Oltre al match di Roger Federer, che ha travolto il moldavo Radu Albot lasciandogli solo tre game, si sono disputati altri due incontri di secondo turno e gli ultimi cinque del primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer Per prima cosa, Fabio Fognini conosce chi sarà il suo avversario nel secondo turno: è Filip Krajinovic, che nel derby serbo ha nettamente sconfitto Laslo Djere, l’ombra di quello della prima ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : chi sfiderà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Avversario - data - programma - orario d’inizio e tv : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna e ora attende di scoprire chi sarà il suo Avversario nel prossimo turno del torneo sul cemento austriaco. Il Tennista romano se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il sudcoreano Hyeon Chung e il russo Andrey Rublev che si sfideranno domani, il nostro portacolori si potrà godere invece un giorno di riposo dopo aver liquidato Grigor Dimitrov e ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer spazza via Radu Albot e va ai quarti : Serve poco più di un’ora a Roger Federer per raggiungere i quarti di finale del torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea: l’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, sul cemento indoor spazza via il malcapitato moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-0 6-3 ed ora affronterà il vincente della sfida lo statunitense Frances Tiafoe e l’altro beniamino di casa, Stan Wawrinka. Senza storia il primo set, con Federer che ...

Tennis - Jannik Sinner nella top100 della classifica Atp. Battuto il record di Diego Nargiso! : La vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il qualificato tedesco Philipp Kohlschreiber con lo score di 6-3 6-4 nel torneo ATP 500 di Vienna ha permesso all’azzurro di entrare virtualmente tra i primi 100 al mondo, ingresso che sarà sancito lunedì con il rilascio della nuova classifica. Sinner farà così il suo esordio nella top 100 a 18 anni, 2 mesi e 12 giorni, battendo per meno di tre mesi il record di Diego Nargiso, il quale riuscì ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole contro ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...