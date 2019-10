Squalificato Serie C | le decisioni del Giudice Sportivo | assenze pesanti per Monopoli e

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) IldiC, in relazione alle gare dell’undicesima giornata d’andata, hadiciasette giocatori. Per due gare Andrade () e Allegretti (Vibonese). Stop di una giornata per: Ciancio (Carrarese), Toninelli (Como), Filippini (Gubbio), Coccolo (Juventus U23), Strambelli (Lecco), Carriero (), Pisano, Vallocchia (Olbia), Bakayoko (Pergolettese), Cicagna e Mannini (Pontedera), Moschin (Pro Vercelli), Martinelli (Reggio Audace), Finizio (Rimini), Trillo (Sambenedettese). Tra gli allenatori, una giornata di squalifica e 500 euro di ammenda per Cano e Panzarasa (Padova). Una giornata per Caneo (Rieti). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 30 novembre 2019 e 3.000 euro di ammenda per Turotti (Pro Patria), Inibizione fino a tutto il 31 ottobre e 1.000 euro di ammenda per Dolci (Pistoiese), Inibizione fino a tutto il 31 ottobre ...

