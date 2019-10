Spazio | Nasa e Asi rinsaldano il loro rapporto | le prossime missioni lunari Usa

Un ex astronauta della Nasa sui misteri dell’igiene nello Spazio : Non importa che tu sia giornalista o privato cittadino: se c’è un astronauta nei paraggi, prima o poi finirai per assillarlo chiedendogli com’è vivere nello spazio. I bisogni primari dell’uomo sono sempre gli stessi, dopotutto: anche sulla Iss, insomma, bisogna lavarsi e andare in bagno. E, proprio come tra normali coinquilini, anche gli astronauti devono lasciare in ordine gli spazi comuni e non sottovalutare la pulizia. In ...

Spazio : la Nasa presenta una nuova tuta per future missioni lunari : Nuove tute per le missioni lunari: il capo della Nasa, Jim Bridenstine, ha presentato la tuta di prossima generazione per il programma dell’agenzia Artemis in occasione di un evento presso la sede della Nasa a Washington DC. La tuta xEMU rossa, bianca e blu e’ stata indossata sul palco dall’ingegnere spaziale Kristine Davis, del Johnson Space Center (JSC) di Houston. Il xEMU e’ simile a alla tuta usata nella Stazione ...

Spazio - NASA e SpaceX : Crew Dragon è una priorità : Lo sviluppo di Crew Dragon è prioritario per SpaceX. Sono queste le parole usate da Elon Musk nell’ultimo incontro con l’amministratore della NASA Jim Bridenstine, in visita in uno degli stabilimenti dell’azienda a Hawthorne, in California. Le dichiarazioni di Musk hanno contribuito ad allentare la tensione creatasi con la NASA – spiega Global Science – quando Bridenstine aveva sottolineato che l’entusiasmo di Musk per la ...

La Nasa manda (finalmente) le donne in passeggiata nello Spazio : Le donne alla conquista dello spazio. Per la prima volta la Nasa programma una passeggiata spaziale tutta al femminile. In realtà sarebbe la seconda, ma a marzo l’operazione saltò per mancanza di tute della misura giusta. Allora uscì dalla stazione spaziale internazionale una donna soltanto, ora sono due. L’appuntamento è per il 21 ottobre. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir saranno impegnate nella sostituzione delle vecchie batterie ...

Spazio - Nasa : “Lanciato il satellite Icon per studiare il clima spaziale” : Un nuovo satellite per studiare il clima spaziale: il lancio è avvenuto poche ore fa da Cape Canaveral, in Florida, il satellite Icon (Interface Region Imaging Spectrograph) a bordo del razzo Pegasus XL. L’obiettivo sarà quello di studiare la ionosfera, una parte dell’atmosfera dove le radiazioni solari ma anche in piccola parte i raggi cosmici ionizzano i gas atmosferici. L’orbita terrestre bassa si trova all’interno ...

Spazio - Nasa : lanciato il satellite Icon per studiare il clima spaziale : Un nuovo satellite per studiare il clima spaziale: il lancio è avvenuto poche ore fa da Cape Canaveral, in Florida, il satellite Icon (Interface Region Imaging Spectrograph) a bordo del razzo Pegasus XL. L’obiettivo sarà quello di studiare la ionosfera, una parte dell’atmosfera dove le radiazioni solari ma anche in piccola parte i raggi cosmici ionizzano i gas atmosferici. L’orbita terrestre bassa si trova all’interno ...

A Torino con I3P torna la Nasa Space Apps Challenge - l’hackathon dedicato allo Spazio : 48 ore non-stop per risolvere le sfide che riguardano il pianeta Terra e lo spazio: è la Nasa Space Apps, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in centinaia di città in tutto il mondo. A Torino, per il quarto anno consecutivo, sarà ospitata da I3P, Incubatore del Politecnico di Torino e si svolgerà il 19 e 20 ottobre. A supporto di I3P anche altre realtà, tra cui CNS – Center for Near Space, la cui mission è quella di ...

Spazio - NASA : allo studio le nuove tute per le missioni lunari : A prima vista, la nuova tuta spaziale della NASA che sarà utilizzata nelle missioni lunari, potrebbe apparire come quella che gli astronauti usano oggi per le passeggiate spaziali fuori dalla stazione spaziale. Tuttavia, i moonwalker del 21° secolo dovranno svolgere compiti molto più complessi rispetto ai loro predecessori. Le tute spaziali – spiega Global Science – sono come mini astronavi, adeguatamente “corazzate” per ...

Un dream team di ex astronauti della Nasa ti chiarisce ogni dubbio sullo Spazio : Per gli appassionati di spazio sono anni decisamente interessanti. Nuovi esopianeti vengono scoperti, sono cominciate le grandi manovre per tornare sulla Luna nel 2024 e c’è sempre all’orizzonte la sfida più intrigante: il potenziale arrivo dell’uomo su Marte. Ma come dimostra questo video, in cui sette astronauti della Nasa rispondono alle domande più googlate sul tema dello spazio, ci sono ancora tantissime curiosità minime ...

Spazio : alla NASA 22 miliardi di dollari nel 2020? : Ben 22,75 i miliardi di dollari destinati alla NASA dalla sottocommissione dell’Appropriations Committee nel Senato americano: dopo l’approvazione del disegno di legge, il budget dell’Agenzia governativa partirà di slancio per l’anno 2020, dato che l’importo assegnato sarà superiore di 1,25 miliardi di dollari a quello ricevuto nel 2019, e svetta per 435 milioni di dollari su quello preventivato a giugno dalla Camera. Una spunta positiva su ...

Spazio - 878 asteroidi minacciano la Terra : arriva “AIDA”. Asi - Esa e Nasa insieme per contrastarli : arriva il piano anti asteroidi: sono davvero pericolosi per la Terra? Scienziati provenienti da tutto il mondo hanno risposto, con un approccio scientifico ma divulgativo, a questi e a molti altri interrogativi in una serata aperta al pubblico nella suggestiva cornice dell’aula Ottagona delle Terme di Diocleziano. Un evento che fa da tappa conclusiva al congresso Esa-Nasa-Asi che, dall’11 al 13, si è svolto presso la medesima ...

Stromboli - l’esplosione vista dallo Spazio : le immagini della NASA : La terribile esplosione dello Stromboli ha dato spettacolo anche nello spazio: il denso pennacchio di ceneri e gas stato infatti immortalato dal satellite Aqua della NASA e dal satellite Sentinel-5P del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, che nella stessa inquadratura mostra anche lo ‘sbuffo’ dell’Etna. A pubblicare le due immagini affiancate su Twitter è il servizio per la gestione delle emergenze di ...

Spazio - la NASA sta investigando sul primo reato commesso al di fuori della Terra : L'astronauta Anne McClain avrà sognato per anni di diventare famosa per le sue avventure nello Spazio. Ora, però, rischia di passare alla storia come la prima persona ad aver commesso un reato al di fuori dei confini della Terra. Come riferito dal New York Times, l'ex moglie di McClain, Summer Worden, l'ha accusata di furto di identità per essersi intromessa nel suo conto corrente mentre si trovava in una missione ...