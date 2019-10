“Sono amica di calciatori” | e con le foto sui social truffava i gioiellieri | arrestata a

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ilaria Marsiglio si vantava di frequentare calciatori famosi e vip e si faceva consegnare in anticipo orologi costosi e altri preziosi da vendere ai campioni. In realtà teneva per sé sia o gioielli che i soldi. Per queste truffe è finita in carceredai militari del nucleo investigativo di Genova per un cumulo di pene.

